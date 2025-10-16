內閣最老與最小遠洋相會 新「文化運動」合作有譜

內閣成員中同是以專業身份出任的文化部長李遠（右）及運動部長李洋（左）今（16）日首度進行雙部會合作會面。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕繼「文化外交」合作成功之後，文化部再度展開新的雙部會首長會議，今（16）日由文化部長李遠首度拜會運動部長李洋，兩位分別是內閣成員中年紀最長與最年輕，但同樣是知名度最高的明星等級，互相笑稱「見偶像」，1小時的會談，「遠洋」合作為新的「文化運動」打了基礎。

文化部於遠洋會後發布新聞稿表示，2位部長都認為，當世界各國都在努力推動文化、運動、觀光等政策的合作，甚至有「文化體育觀光部」、「文化體育部」等組織的關鍵時刻，台灣能以「文化部」及「運動部」雙部會的「遠洋合作」，勢必更有助於讓文化、運動進入全民生活，並且走向國際。

年輕的李洋更以虛心取經的態度，表達盼與文化部建立跨部會合作機制，保持更緊密的合作，且希望能學習文化幣成功的經驗，提供動滋券更進化的機會，包含透過雙方共同行銷、加碼合作，甚至透過運動、文化消費大數據，結合AI分析，增加廣宣推播的精準度等，讓更多民眾有機會參與運動、文化活動。

