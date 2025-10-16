自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

內閣最老與最小遠洋相會 新「文化運動」合作有譜

2025/10/16 17:48

內閣成員中同是以專業身份出任的文化部長李遠（右）及運動部長李洋（左）今（16）日首度進行雙部會合作會面。（文化部提供）內閣成員中同是以專業身份出任的文化部長李遠（右）及運動部長李洋（左）今（16）日首度進行雙部會合作會面。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕繼「文化外交」合作成功之後，文化部再度展開新的雙部會首長會議，今（16）日由文化部長李遠首度拜會運動部長李洋，兩位分別是內閣成員中年紀最長與最年輕，但同樣是知名度最高的明星等級，互相笑稱「見偶像」，1小時的會談，「遠洋」合作為新的「文化運動」打了基礎。

文化部於遠洋會後發布新聞稿表示，2位部長都認為，當世界各國都在努力推動文化、運動、觀光等政策的合作，甚至有「文化體育觀光部」、「文化體育部」等組織的關鍵時刻，台灣能以「文化部」及「運動部」雙部會的「遠洋合作」，勢必更有助於讓文化、運動進入全民生活，並且走向國際。

年輕的李洋更以虛心取經的態度，表達盼與文化部建立跨部會合作機制，保持更緊密的合作，且希望能學習文化幣成功的經驗，提供動滋券更進化的機會，包含透過雙方共同行銷、加碼合作，甚至透過運動、文化消費大數據，結合AI分析，增加廣宣推播的精準度等，讓更多民眾有機會參與運動、文化活動。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應