文化部與運動部合作想像無限 李洋自曝私心一件事

2025/10/16 18:05

文化部長李遠（右）與運動部長李洋（左）今（16）日進行雙部會合作會面，開啟「遠洋合作」。（文化部提供）文化部長李遠（右）與運動部長李洋（左）今（16）日進行雙部會合作會面，開啟「遠洋合作」。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠今（16）日親赴運動部拜會運動部長李洋，展開雙部會首長首次會談，會中交流了許多未來可能互相協助或是合作的項目，如文化幣與動滋券的合作推廣等。兩人還在漫畫出版上意外進行了有趣的交流。

當文化部提出將來可加強台灣運動漫畫、運動電影、運動國際影展、運動博物館等，共同打造新的「運動文化產業」，達成「遠洋」共同走進國際的目標，李洋笑說，「我不能自肥說要出版羽球漫畫，但是如果哪天真的出了羽球漫畫，請趕快通知我」。

李遠則邀請運動部下次到文化部的各個場館參觀，以及參與活動，更進一步了解運動與文化的合作可能。

