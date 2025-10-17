秋日優遊雲海上的夢幻天地 阿里山英迪格贈森林園區門票與支線小火車車票

入秋的阿里山天氣逐漸穩定，常見晴空伴隨雲海，是最佳的旅遊季節。（阿里山英迪格酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕時序入秋，阿里山也迎來天氣最穩定、氣候涼爽的時節，每年10至11月起，為阿里山雲海與日出的最佳觀賞季節，為迎接最美的旅遊季節，阿里山英迪格酒店限時推出「無憂住含早晚」住宿加碼專案，即日起至11月30日止，凡於官網預訂並入住，即可享受1泊2食的雙人住宿，額外加贈阿里山森林遊樂區門票2張與阿里山森林鐵路支線車票4張，酒店同時免費提供森林遊樂區定時接駁車，讓旅人能輕鬆享受阿里山最經典的山林風景。

阿里山英迪格位於阿里山國家風景區旅遊中心點，方便前往各部落探索或至阿里山森林遊樂區遊玩。（阿里山英迪格酒店提供）

即日起至11月底於官網預訂無憂住含早晚專案，限時加贈阿里山森林遊樂區門票與林鐵支線車票。（阿里山英迪格酒店提供）

《紐約時報》與《國家地理雜誌》今年也分別將阿里山列為全球必訪以及台灣5大祕境之一，其豐富的森林生態與高山氣候所帶來的自然療癒力，堪稱台灣永續旅遊及2025年寧靜旅行首選目的地。抵達阿里山森林遊樂區後，第一眼即可見到聳立面前的塔山，這是阿里山山脈最高的山峰，地岩紋理豐富、山幅壯闊，常有雲海相伴，更像是一座漂浮在雲海上的山，傳頌著鄒族歷久不衰的神話故事。走到一旁的火車站，可搭著聞名全球的阿里山森林小火車，車廂隨著輪軌的運轉前進，沿途氣溫涼爽、雲霧縹緲，陽光從樹梢灑落而下，上演一齣別有情調的流動光影秀，讓心境逐漸緩和下來，是阿里山最經典的體驗項目。

搭乘阿里山森林鐵路支線穿梭林間，沿途流動的風景光影絕美不已。（阿里山英迪格酒店提供）

阿里山的魅力絕不僅止於高山與鐵道，還有山林間那份純淨的空氣與靜謐氛圍。園區空氣中富含芬多精與負離子，被譽為天然的森林浴場，能夠近距離接觸數百甚至千年以上的巨木，如山林巨木、香林神木及光武檜，感受大自然豐沛旺盛的生命力。在所有步道其中，水山療癒步道更是近年極受遊客歡迎的自然步道之一，全長約1.6公里，沿途可見檜木、蕨類及苔蘚群落，被旅人稱為「會讓人安靜下來的森林」。

位於小笠原平台附近的茶田35，提供阿里山高山茶品茶。（阿里山英迪格酒店提供）

不可錯過的遊程，還有搭乘電動遊園車前往小笠原平台，以360度環景視野，欣賞自雪山開始連綿縱貫的山稜線，其中台灣之巔玉山連峰，視覺上更是近在咫尺；還有前往位於高山植物園旁的阿里山茶田35號高山別館，沏一壺溫潤清香的阿里山高山茶，嘗一口阿里山高海拔的山頭氣，沉浸於台灣山林的懷抱中，身心舒暢無比。更多相關訊息詳詢阿里山英迪格酒店官網。

