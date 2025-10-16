《洄流．歸潮》10/18登場 30素人演員平均逾60歲

《洄流．歸潮》詮釋屬於台江土地與大海的故事。（安南區公所提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕2025安南大戲《洄流．歸潮》將於10月18日（六）下午2時30分在台南市台江文化中心盛大登場！這是由在地居民共同參與創作，集結30位素人演員，平均年齡逾60歲，最年長者為83歲的吳美珠阿嬤，以台江的人文與海洋記憶為創作核心，凝聚社區、劇團與學校跨世代共創的能量，打造屬於台江的海洋史詩。

《洄流．歸潮》全劇集結30位素人演員，平均年齡逾60歲，大夥一起合影。（安南區公所提供）

安南區公所今天舉辦展演記者會，「與海共創台江大戲《洄流．歸潮》」是由安南區公所與中華海洋觀光與農業特色振興協會共同策畫，並獲海洋委員會補助支持，邀請社會各界進入劇場，共同見證這場跨越世代、融合台江人文與海洋記憶的藝術饗宴。

〈浪上之人〉段落的竹籠茨由83歲台南市定傳統工藝保存者李養匠師親手打造。（安南區公所提供）

安南區長魏文貴表示，該劇自6月啟動籌備以來，劇組透過口述歷史、文獻蒐集與肢體排練等工作坊，由在地居民共同參與創作。全劇集結30位素人演員，平均年齡逾60歲，最年長者為83歲的吳美珠阿嬤，以真摯情感詮釋屬於土地與大海的故事。劇作分為〈浪上之人〉、〈借海為田〉、〈島岸遷徙〉、〈海上神明〉、〈相放伴．望海天〉、〈潮起之聲〉6大篇章，描繪台江地區年來的人文歷史與信仰傳承。

其中，舞台道具由崑山科大空間設計系郭一勤老師指導學生製作，其中〈浪上之人〉段落的竹籠茨更由83歲台南市定傳統工藝保存者李養匠師親手打造，展現文化工藝之珍貴。

魏文貴說，本劇獲各界熱烈響應，300多張戲票公告不到3天即登記額滿，顯示民眾對在地藝文創作的高度期待。

