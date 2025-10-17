奇幻美食×闖關活動×限定優惠 滬尾藝文休閒園區萬聖活動熱鬧有趣

將捷金鬱金香酒店的望高樓在10月推出萬聖節限定甜點「女巫肉桂捲」。（將捷金鬱金香酒店提供）〔記者周幸叡／台北報導〕萬聖節即將到來，滬尾藝文休閒園區化身為充滿魔法與歡笑的奇幻樂園，推出一系列限定活動與特色美饌，邀請大小朋友前來歡度這個充滿驚喜與甜蜜的10月節慶。

「怪怪墨魚麵」以墨魚麵搭配濃郁海味醬汁，有趣造型應景又好拍。（將捷金鬱金香酒店提供）

河畔餐廳於10月25、26及31日推出萬聖節限定活動。（將捷金鬱金香酒店提供）

將捷金鬱金香酒店的望高樓自10月起推出萬聖節限定甜點「女巫肉桂捲」，以濃郁肉桂香氣搭配柔軟麵體，彷彿在舌尖施展魔法。即日起至10月31日止，於社群活動貼文留言留下好評，可享優惠價，為秋日午茶增添一份神祕甜香。滬尾之星的萬聖節限定飲品與餐點同樣驚喜登場：「星橙則靈」以柳橙與百香果為基底，融合檸檬的明亮香氣與氣泡的輕盈爽感，最後添上蝶豆花的夢幻藍紫色澤，搖晃間宛如星空流動，加上可食用搞怪符咒，變身打卡亮點；另一道「怪怪墨魚麵」則以漆黑如夜的墨魚麵搭配濃郁海味醬汁，帶出深海的暗黑魅力，為味蕾帶來奇幻新體驗，有趣的造型更是應景又好拍。此外在10月31日，滬尾之星更安排限定特別場「萬聖節 Lounge R&B 之夜」，以爵士與靈魂樂風格重新詮釋多首西洋經典名曲，帶來耳目一新的萬聖夜體驗。

萬聖節即將到來，滬尾藝文休閒園區化身為充滿魔法與歡笑的奇幻樂園。（將捷金鬱金香酒店提供）

河畔餐廳則是在10月25、26及31日推出萬聖節限定活動，凡2位成人於午、晚餐時段穿著具有萬聖節元素的裝扮前來用餐，並拍照上傳至指定貼文留言處，即可招待1位孩童免費享用自助餐。活動期間還有「萬聖節小鬼巡遊 勇闖拿禮物」趣味闖關，邀請親子化身小騎士，一同挑戰關卡、打倒怪獸關主，開啟一場勇氣與笑聲並存的萬聖冒險，活動洽詢電話02-26269970。

禮萊廣場同步舉辦「萬聖節闖五關」親子挑戰活動，將於10月25日下午2至5時登場，活動設有5大闖關關卡，累積分數即可兌換獎勵，還有機會贏得購物金500元，凡穿著萬聖節造型的小朋友還可獲得限定小禮物，活動洽詢電話02-26265222，或詳詢滬尾藝文休閒園區官網。

