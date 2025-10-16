自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

多檔藝術展迎台灣文化日 10/17免費探索新北市美術館

2025/10/16 22:26

新北市美術館慶祝台灣文化日，10月17日全館免票參觀。（記者黃政嘉攝）新北市美術館慶祝台灣文化日，10月17日全館免票參觀。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕為慶祝10月17日為台灣文化日，新北市美術館明開放全館免票參觀，邀民眾感受藝術的多元能量與時代精神，今年適逢新美館正式開館後的首個文化日，館方以5檔展覽共同呈現台灣當代藝術的豐富面貌，從城市景觀到個人記憶，從科技互動到自然感知，展開文化、空間與生活的探索之旅。

新美館指出，「建築的恐懼與療癒」為策展人阮慶岳策畫，集結16組國內外建築師與藝術家，以「建築」為核心命題，探討身體、心理與環境的連結，展覽穿梭於理性結構與情感經驗之間，邀觀眾思考建築如何在面對恐懼與不安時，成為療癒與再生的場域。

「楊嘉輝：展亭」（Pavilion）為新美館首屆「NTCAM COMMISSION新美委製計畫」成果，藝術家楊嘉輝以聲音、影像與裝置，構築沉浸式體驗，以「展覽創造空間」，帶領閱覽者重新思考觀看與被觀看的界線。

「關係場域：90年代新北文化地景」以檔案、影像與物件，回望新北市的文化歷程，聚焦1990年代的新北藝術現場，呈現新北藝術發展的重要節點與群體記憶。

「拇指世代：點擊以開啟」由3所新北市小學師生共同策畫，展現數位原生世代的創意想像，展覽透過互動裝置與多媒體作品，邀請觀眾進入孩子眼中的世界，體驗科技、遊戲與創造力交織的學習現場。

「映於自然：胡達華、康添旺雙個展」以自然為題，映照人與環境之間的情感與感知，2位藝術家分別以「釘畫」技法與筆墨描繪，展現自然之於日常與記憶的多重面貌。

