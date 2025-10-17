台南鹽水籌備2025「漫月美行動」特展 大家一起創作彩繪燈籠

彩繪燈籠的主題「有天」，透過參與者的創造與想像，召喚每個人心中那獨一無二的日子。（南市文化局提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南鹽水月之美術館每年年底以鹽水街區巷弄為主場辦理的「漫月美行動」特展，今年將在12月20日起展出，其中王爺廟巷的彩繪燈籠因充滿節慶氛圍，大受好評，執行團隊禹禹藝術與周邊學校及地方社團最近合作開辦多場工作坊，邀鹽水人一起參與創作，將彩繪500顆燈籠，妝飾在王爺廟巷，為跨年到明年春節到訪的遊客祝福。

藝術共創參與彩繪燈籠創作。（南市文化局提供）

居民表示，參加王爺廟巷畫燈籠的工作坊已成為每年的家族活動之一，家中小朋友從國小參與到國中，尤其過年期間，他們就會特別帶親友來王爺廟巷尋找、分享自己的創作，成為家族凝聚情感的美好回憶。

台南市文化局表示，透過月之美術館營運計畫，在地藝術團隊持續串連地方資源，辦理多場次藝術共創活動，受到民眾歡迎；再以創作燈籠的吊掛範圍，標示出王爺廟管轄的「境」，保佑境內平安的習俗，和月之美術館的築光計畫藝術共創行動，串連並延續辦理至今已第5年。

「漫月美行動」特展中的王爺廟巷彩繪燈籠，邀請民眾一起參加創作。（南市文化局提供）

王爺廟巷的燈籠藝術共創行動，儼然成為地方共同記憶，除了不少地方團體、學校是固定班底，居民帶領家族成員來王爺廟廟埕參與，也成為地方行動、共榮的展現，加深地方情感連結，共創屬於在地節慶的符號。

文化局指出，想要參與月之美術館藝術共創體驗的團體、學校，可私訊「月之美術館」臉書粉絲專頁報名。

