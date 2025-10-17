自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台南鹽水籌備2025「漫月美行動」特展 大家一起創作彩繪燈籠

2025/10/17 14:44

彩繪燈籠的主題「有天」，透過參與者的創造與想像，召喚每個人心中那獨一無二的日子。（南市文化局提供）彩繪燈籠的主題「有天」，透過參與者的創造與想像，召喚每個人心中那獨一無二的日子。（南市文化局提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南鹽水月之美術館每年年底以鹽水街區巷弄為主場辦理的「漫月美行動」特展，今年將在12月20日起展出，其中王爺廟巷的彩繪燈籠因充滿節慶氛圍，大受好評，執行團隊禹禹藝術與周邊學校及地方社團最近合作開辦多場工作坊，邀鹽水人一起參與創作，將彩繪500顆燈籠，妝飾在王爺廟巷，為跨年到明年春節到訪的遊客祝福。

藝術共創參與彩繪燈籠創作。（南市文化局提供）藝術共創參與彩繪燈籠創作。（南市文化局提供）

居民表示，參加王爺廟巷畫燈籠的工作坊已成為每年家族活動之一，家中小朋友從國小參與到國中，尤其過年期間，他們就會特別帶親友來王爺廟巷尋找、分享自己的創作，成為家族凝聚情感的美好回憶。

台南市文化局表示，透過月之美術館營運計畫，在地藝術團隊持續串連地方資源，辦理多場次藝術共創活動，受到民眾歡迎；再以創作燈籠的吊掛範圍，標示出王爺廟管轄的「境」，保佑境內平安的習俗，和月之美術館的築光計畫藝術共創行動，串連並延續辦理至今已第5年。

「漫月美行動」特展中的王爺廟巷彩繪燈籠，邀請民眾一起參加創作。（南市文化局提供）「漫月美行動」特展中的王爺廟巷彩繪燈籠，邀請民眾一起參加創作。（南市文化局提供）

王爺廟巷的燈籠藝術共創行動，儼然成為地方共同記憶，除了不少地方團體、學校是固定班底，居民帶領家族成員來王爺廟廟埕參與，也成為地方行動、共榮的展現，加深地方情感連結，共創屬於在地節慶的符號。

文化局指出，想要參與月之美術館藝術共創體驗的團體、學校，可私訊「月之美術館」臉書粉絲專頁報名。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應