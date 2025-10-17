網站遭駭案延燒 央廣再發聲明

央廣網站被駭客入侵案，今日央廣再發聲明。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕央廣網站被駭客入侵案，檢警查出「內鬼」工程師吳政勳、廠商黃富琳涉重嫌，今（17）日央廣再度發出聲明強調，對於內部不肖員工與外部廠商人員勾結，蓄意破壞網站正常運作，有國安危險的可能，除已由律師完成遞狀提告，也將於21日召開人評會，進行懲處。

央廣聲明全文如下：

一、本案是本台主動發現異常、主動調查與告發

本台於9月11日晚間，發現官方網站遭不明人士駭入，官網首頁版頭（banner）被惡意置換，針對此一違法情事，本台立即主動檢送相關事證向台北市警察局以及法務部調查局報案，請求調查偵辦，同時更主動提醒警調偵辦機關，本台具國家關鍵基礎設施之身分，本案實有國安危險之可能。

二、經本台資安主管與同仁們協助司法警察機關查調偵辦，目前證據顯示，此案件係為內部少數不肖員工與外部廠商人員勾結，自導自演，蓄意破壞本台網站之正常運作。

三、對於本台已知之涉案員工，已予以停職，靜候調查。本台除於10月13日由律師完成向地檢署遞狀提告外，當日亦決定10月21日（下週二）召開人評會，依照本台工作規則規定，進行懲處。

