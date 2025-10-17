三大藝術盛事首攜手！白晝之夜、數位藝術節、地景公共藝術 10到11月圓山盛大登場

台北3大藝術盛事白晝之夜、地景公共藝術計畫及數位藝術節，在今年秋天首度攜手登場，從10月17日起到11月初，在圓山匯聚成一座跨越歷史、科技、藝術與表演的城市舞台。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北3大藝術盛事——白晝之夜、地景公共藝術計畫及數位藝術節，在今年秋天首度攜手登場，從10月17日起到11月初，在圓山匯聚成一座跨越歷史、科技、藝術與表演的城市舞台。北市文化局表示，3展共同集結在11月1日白晝之夜，迎來12小時不間斷的跨夜藝術盛典，邀請民眾走進圓山，穿梭歷史與未來，在藝術中共同書寫屬於台北的故事。

副市長林奕華表示，今年再度邀請前巴黎白晝之夜藝術總監Kitty Hartl擔任客座策展人，延續台法文化交流合作，並特別邀請出身於巴黎Ballroom酷兒舞廳文化的傳奇人物Lasseindra Lanvin來台，帶來「風革線上 Scent of Fabrics」French Voguing Ball大賽，融合表演、時尚與視覺藝術，展現多元身分與自由精神的創作能量。

副市長林奕華表示，今年再度邀請前巴黎白晝之夜藝術總監Kitty Hartl擔任客座策展人，並特別邀請出身於巴黎Ballroom酷兒舞廳文化的傳奇人物Lasseindra Lanvin來台。（記者孫唯容攝）

文化局指出，今年白晝之夜將於11月1日下午2點至11月2日凌晨2點盛大舉行，今年選址於擁有豐厚歷史紋理的圓山地區，以「Hi Story」為主題，巧妙融合「History」與「Hi, Story」的雙重語境。本屆共集結超過60件藝術創作與演出，從大型裝置、展演到聲音光影實驗，以當代藝術回應台北的時間軸與城市記憶，延續白晝之夜「全民參與」的精神。

活動以圓山為核心展開，藝術總監黃彥穎規畫5大主題區塊：「時間切片」、「歷史迴聲」、「夢的蟲洞」、「觀看變奏」及「綻放場域」。從圓山自然景觀公園到花博公園圓山園區全面展演，將昔日的兒童樂園轉化為時光軸場域，今年並特別打開供戰備使用的圓山坑道，打造「夢的蟲洞」環境劇場，安排影像、肢體、馬戲與聲音的沉浸式演出。

北市文化局表示，3展共同集結在11月1日白晝之夜，迎來12小時不間斷的跨夜藝術盛典，邀請民眾走進圓山，穿梭歷史與未來，在藝術中共同書寫屬於台北的故事。（記者孫唯容攝）

本屆視覺藝術作品則聚焦於「歷史、地景與當代想像」，走過從日治神社到兒童育樂中心的場域記憶。包括黃贊倫《神轎》、石孟鑫《門柱燈》、江忠倫與林建志《黑夢—狛犬》、廖建忠《運轉生活的終點站》、蔡文章與賴彥均《一首歌掉在了地上》、吳聯吟《迷幻山林—另存新檔》以及尹子潔《仙女圈》等多項創作，為現場帶來豐富又風格多樣的當代藝術魅力。

今年最大亮點之一為藝術家姚仲涵創作的大型聲光裝置《光電獸#45－請支援收音》，摩天輪前方將設置麥克風採集現場民眾的發聲，隨著聲音的大小變化，摩天輪也將產生不同的聲光效果。

表演總監鄭伊雯策畫多元跨域的表演節目，包括小事製作、艸雨田舞蹈劇場、InTW舞影工作室、身體不止、躍演等團隊接力登場，從下午開始在「百藝舞台」、「旋轉木馬舞台」等場地演出。

