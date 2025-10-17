台灣俚語描繪時代變遷 生活藝術家侯文釗創作回顧展今開幕

策展人黃海鳴教授進行展場巡禮。（台南生活美學館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南生活美學館響應「台灣文化日」，邀請前台北市立美術館館長黃海鳴教授擔任策展人，規畫「生活藝術家侯文釗創作回顧展」，精選47件結合台灣俚語與繪畫的作品，題材豐富、畫風獨特，值得觀賞。

藝術家侯文釗出生於嘉義縣六腳鄉，擅長以多元繪畫語言轉化台灣俚語，使作品超越文字原有意涵，呈現常民智慧的深刻詮釋，作品展現1950至1960年代台灣由農業社會邁向工業社會的時代轉折，也映照藝術家的家庭背景、地方信仰與社會變遷。

台灣俚語與繪畫的趣味「生活藝術家侯文釗創作回顧展」在國立台南生活美學館登場。（台南生活美學館提供）

今（17）日開幕式，由策展人黃海鳴與國立台北教育大學陳泓易副教授解析藝術家侯文釗作品，透過生動的分享，引領觀眾深入理解台灣俚語與繪畫的趣味。

黃海鳴表示，侯文釗是一位以台灣傳統俚語為創作核心的素人藝術家。他巧妙運用多樣的繪畫語彙，轉化並延伸俚語中蘊含的意象與情感，讓作品的表現力超越文字所能傳達的範疇。侯文釗所選用的俚語，往往與他個人的生命歷程緊密相連，展現出他對生活的深刻體悟。做為家鄉從農業社會邁向工業社會變遷的親身見證者，他的創作也自然流露出這段轉型歷程的痕跡與情感，真實映照出土地與時代的記憶。

台南生活美學館「生活藝術家侯文釗創作回顧展」今日開展。（台南生活美學館提供）

台南生活美學館長黃瓊瑩表示，今年70年館慶，為推廣人人參與的生活美學，特別邀請黃海鳴教授策展「生活藝術家侯文釗創作回顧展」，除彰顯台灣文化特色，也鼓勵民眾參與創作。展期即日起至12月31日。

