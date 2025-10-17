十鼓擊樂團走過4分之1世紀 耗資千萬打造週年公演（影音）

曾獲葛萊美獎的十鼓擊樂團，耗資千萬，推出結合數位科技的25週年公演活動。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕遠近馳名的十鼓擊樂團，深耕本土文化，傳承與創新的風格兼具，曾獲葛萊美獎殊榮，展現不凡的音樂造詣，創立迄今已走過4分之1世紀，留下無數精湛演出的足跡；耗資千萬籌畫，結合數位科技的25週年公演活動，即將熱鬧登場。

十鼓擊樂團的「25擊 Quarter Strike」，將於今年12月20日、21日推出，以「傳承×創新」為主軸精神，扎根本土之餘，也注重新世代與跨界的融合，節目內容集結了不同時期的經典曲目，對歷經4分之1世紀的歲月旅程致敬，更是邁向百年鼓團願景的序章。

十鼓今天公布「25擊 Quarter Strike」的樂曲內容，包含從根植土地的《台灣之門-鹿耳門記》、浪漫傳說的《蟄緣-靈蛇傳》，到磅礡氣勢的《天空斬》，以及象徵新世代的數位音樂合作、虛實共創的新曲《神域》等。

而十鼓系列手合鐵鼓樂團更擔任公演特別嘉賓，融合搖滾與青春語彙，將傳統擊鼓的厚實力道，以及當代創意等發揮得淋漓盡致，共同以鼓樂書寫「25」這個新意象。

十鼓擊樂團新團長兼藝術總監謝懷珏表示，打鼓是一種來自靈魂深處的情感，能透過每次擊打與觀眾心跳產生連結，他將接過這份火種，讓鼓聲在新的時代裡擁有不同的形狀與溫度。

手合鐵鼓團長謝家茗也感謝創辦人父親兼師長謝十的信任，讓他有機會在傳承中融入新元素，並帶著十鼓的精神與信念勇敢走下去；2團的合作將突破視覺與聽覺想像，為觀眾帶來一場世代傳承與心靈共振的交響。

十鼓擊樂團執行長江逸芹提到，本次公演製作，團隊耗資上千萬元，升級舞台和設備，以全新聲光與視覺的設計，裸視3D技術導入，將「多維觀感」從影像延伸至現場，打造聲光影的「多元宇宙」感官效果。

舞台設計以「圓」做為核心理念，利用金屬的剛性、延展，仿造流動的聲波，擎起最能象徵鼓樂精神與東方哲學意象，帶領觀眾在聲、光、影的共振中，享受十鼓的多元宇宙。

在服裝設計上，以來自於台灣的山、海、風，從「板塊」、「黑潮」、「季風」這3個構成海洋與島嶼樣貌的自然能量，簡化成大幅度的斜線剪裁，讓人立於靜止的狀態下，也能感受服裝不對稱線條產生的視覺動感。

江逸芹強調，這場公演堪稱是4分之1世紀鼓樂旅程的精華，對過去25年致敬，也向未來開啟創作實驗，節目總長120分鐘（含中場休息），地點在夢糖劇場，購票請洽https://pse.is/7veqe7。

