趙明教授書畫回顧展 為陽明交大附中改隸元年留下文化印記

國立陽明交大附中感謝清華大學退休教授趙明先生（右2），慨然捐贈他在1993年創作的〈興建中的竹北高中〉水彩畫，典藏在附中，成為珍貴的歷史見證與文化象徵。（陽明交大附中提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕 國立陽明交大附中為慶祝本校改隸元年，今起在圖書館「溪畔藝廊」舉辦「趙明教授書畫回顧展」，校長陳瑞榮代表校方感謝清華大學退休教授趙明先生，慨然捐贈他在1993年創作的〈興建中的竹北高中〉水彩畫，典藏在附中，成為珍貴的歷史見證與文化象徵。

陽明交大附中今上午11點舉行「趙明教授書畫回顧展」開幕典禮，展期到11月7日止。全校教職員工、家長會、校友及多位藝術界人士共同出席，氣氛溫馨而隆重。

陽明交大附中表示，趙明教授藝術造詣深厚，擅長書法、國畫與水彩創作，2000年自新竹師院美勞系（今清華大學）提前退休，耕耘不輟，並透過「奕園美術館」與「惠風庭」推廣藝術人生，讓書畫之美融入社會生活。趙教授至今舉辦個展16次、聯展數十次，出版書論2冊、書畫集5冊，持續以創作與出版藝術美學。

趙明主張「深入生活、由觀察而創作」，將傳統筆墨融入現代設計理念，開創「彩墨書法」與兼具東方韻味的水彩新風格，展現剛柔並濟、真善美兼容的藝術境界。

趙教授榮獲多項殊榮，書法作品曾獲教育部首屆「藝術教育獎座」、全省教師美展首獎、全國標準草書比賽首獎、竹塹美展優等，並入選建國百年「當代翰墨風雲大展」。國畫作品多次於全省公教美展獲優選與佳作。水彩作品也屢獲全省美展及各大競賽肯定。

陳瑞榮表示，本次回顧展不僅向趙明教授數十年來的藝術成就致敬，更象徵本校改隸後人文藝術薪傳的新篇章，展現附中教育扎根文化、啟發美學的辦學理念，為附中元年留下深刻的文化印記。

