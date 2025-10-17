自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

趙明教授書畫回顧展 為陽明交大附中改隸元年留下文化印記

2025/10/17 15:07

國立陽明交大附中感謝清華大學退休教授趙明先生（右2），慨然捐贈他在1993年創作的〈興建中的竹北高中〉水彩畫，典藏在附中，成為珍貴的歷史見證與文化象徵。（陽明交大附中提供）國立陽明交大附中感謝清華大學退休教授趙明先生（右2），慨然捐贈他在1993年創作的〈興建中的竹北高中〉水彩畫，典藏在附中，成為珍貴的歷史見證與文化象徵。（陽明交大附中提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕 國立陽明交大附中為慶祝本校改隸元年，今起在圖書館「溪畔藝廊」舉辦「趙明教授書畫回顧展」，校長陳瑞榮代表校方感謝清華大學退休教授趙明先生，慨然捐贈他在1993年創作的〈興建中的竹北高中〉水彩畫，典藏在附中，成為珍貴的歷史見證與文化象徵。

陽明交大附中今上午11點舉行「趙明教授書畫回顧展」開幕典禮，展期到11月7日止。全校教職員工、家長會、校友及多位藝術界人士共同出席，氣氛溫馨而隆重。

國立陽明交大附中為慶祝本校改隸元年，今起在圖書館「溪畔藝廊」舉辦「趙明教授書畫回顧展」。（陽明交大附中提供）國立陽明交大附中為慶祝本校改隸元年，今起在圖書館「溪畔藝廊」舉辦「趙明教授書畫回顧展」。（陽明交大附中提供）

陽明交大附中表示，趙明教授藝術造詣深厚，擅長書法、國畫與水彩創作，2000年自新竹師院美勞系（今清華大學）提前退休，耕耘不輟，並透過「奕園美術館」與「惠風庭」推廣藝術人生，讓書畫之美融入社會生活。趙教授至今舉辦個展16次、聯展數十次，出版書論2冊、書畫集5冊，持續以創作與出版藝術美學。

趙明主張「深入生活、由觀察而創作」，將傳統筆墨融入現代設計理念，開創「彩墨書法」與兼具東方韻味的水彩新風格，展現剛柔並濟、真善美兼容的藝術境界。

國立陽明交大附中為慶祝本校改隸元年，今起在圖書館「溪畔藝廊」舉辦「趙明教授書畫回顧展」。（陽明交大附中提供）國立陽明交大附中為慶祝本校改隸元年，今起在圖書館「溪畔藝廊」舉辦「趙明教授書畫回顧展」。（陽明交大附中提供）

趙教授榮獲多項殊榮，書法作品曾獲教育部首屆「藝術教育獎座」、全省教師美展首獎、全國標準草書比賽首獎、竹塹美展優等，並入選建國百年「當代翰墨風雲大展」。國畫作品多次於全省公教美展獲優選與佳作。水彩作品也屢獲全省美展及各大競賽肯定。

陳瑞榮表示，本次回顧展不僅向趙明教授數十年來的藝術成就致敬，更象徵本校改隸後人文藝術薪傳的新篇章，展現附中教育扎根文化、啟發美學的辦學理念，為附中元年留下深刻的文化印記。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應