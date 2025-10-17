新營美術學會「2025心盈自在Ⅶ」聯展件件是精品 10/17新營文化中心開展

新營美術學會「2025心盈自在Ⅶ」創作聯展，今（17）日起在新營文化中心展出。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕新營美術學會「2025心盈自在Ⅶ」創作聯展，今（17）日起至11月2日在新營文化中心第一畫廊、第二畫廊展出34件作品，涵蓋油畫、水彩、書法、水墨等4大類，件件均是精品之作，藝術內涵雋永，值得觀眾細細欣賞。

新營美術學會在會長莊慶芳招攬下，新增12位創作實力超群的新會員，這次聯展集結會員們一年來的近作，由葉敏瑞、曾興平、周博尚3位大佬級藝術家，領軍展出精湛作品，饗宴大眾。

新營美術學會「2025心盈自在Ⅶ」創作聯展，涵蓋油畫、水彩、書法、水墨等4大類，件件均是精品之作。（記者楊金城攝）

學會說，新會員中有郭龍咸、簡英智、林玉雪、李淑美、蘇玲代等5位沉穩幹練的中堅世代藝術家，更有尤少揚、吳淑婷、王詮富、賴盈吟、洪茂源、沈恬伊、姜春足等創作力爆發的少壯藝術家，讓這次聯展作品更別具多樣面貌與風格。

聯展中當然有資深會員的大師級新作參展，另展出新營出身的已故知名畫家吳盈著的遺作，讓大家緬懷大師風範。

