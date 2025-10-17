自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

新營美術學會「2025心盈自在Ⅶ」聯展件件是精品 10/17新營文化中心開展

2025/10/17 15:24

新營美術學會「2025心盈自在Ⅶ」創作聯展，今（17）日起在新營文化中心展出。（記者楊金城攝）新營美術學會「2025心盈自在Ⅶ」創作聯展，今（17）日起在新營文化中心展出。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕新營美術學會「2025心盈自在Ⅶ」創作聯展，今（17）日起至11月2日在新營文化中心第一畫廊、第二畫廊展出34件作品，涵蓋油畫、水彩、書法、水墨等4大類，件件均是精品之作，藝術內涵雋永，值得觀眾細細欣賞。

新營美術學會在會長莊慶芳招攬下，新增12位創作實力超群的新會員，這次聯展集結會員們一年來的近作，由葉敏瑞、曾興平、周博尚3位大佬級藝術家，領軍展出精湛作品，饗宴大眾。

新營美術學會「2025心盈自在Ⅶ」創作聯展，涵蓋油畫、水彩、書法、水墨等4大類，件件均是精品之作。（記者楊金城攝）新營美術學會「2025心盈自在Ⅶ」創作聯展，涵蓋油畫、水彩、書法、水墨等4大類，件件均是精品之作。（記者楊金城攝）

學會說，新會員中有郭龍咸、簡英智、林玉雪、李淑美、蘇玲代等5位沉穩幹練的中堅世代藝術家，更有尤少揚、吳淑婷、王詮富、賴盈吟、洪茂源、沈恬伊、姜春足等創作力爆發的少壯藝術家，讓這次聯展作品更別具多樣面貌與風格。

聯展中當然有資深會員的大師級新作參展，另展出新營出身的已故知名畫家吳盈著的遺作，讓大家緬懷大師風範。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應