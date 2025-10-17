藝術讓城市重生 台南海安路勇奪日本Good Design Award

「街道美術館：海安路藝術造街20年」獲日本Good Design Award優良設計獎。（南市都發局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕街道變美術館！台南「街道美術館：海安路藝術造街20年」榮獲日本Good Design Award優良設計獎，為台南再添1項國際肯定。這不只是設計獎，更是對城市20年來以藝術翻轉街區、用美學重塑生活的致敬。

這項由南市都市發展局主辦、都市藝術工作室策展的長期計畫，自2004年起以海安路為起點，透過藝術策展、聲光環境與在地參與，將當年因道路拓寬而閒置的空間，轉化為一條充滿創意與文化能量的街道。20年間，海安路從單純的交通走廊，蛻變為融合餐飲、文創與夜間經濟的城市美學廊帶，成為台南最具代表性的城市再生範例。

請繼續往下閱讀...

Good Design Award評審團指出，「海安路藝術造街20年」以持續20年的藝術行動，讓原本廢棄的街區重獲生命，成為一座露天美術館。作品深刻連結台南的歷史與日常，帶動地方經濟復甦，展現藝術與社區共創的力量，更塑造城市認同與公民自豪感，是可持續的城市再生典範。

海安街道美術館的「鐵公雞」，為藝術家梁任宏創作的裝置藝術作品「喉光普照」。（記者洪瑞琴攝）

都市發展局長林榮川表示，市府將持續以設計導入街區營造，深化與藝術團隊、社區及產業的合作，讓美學真正成為生活動能。「街道美術館」不只是藝術策展，更是城市治理與公共參與的實踐。

市長黃偉哲也說，這次獲獎代表國際對台南都市美學與公共設計的肯定。未來市府將推動「設計進入生活」，讓每條街道都能成為創意與文化共生的風景，打造一座以人為本、充滿美學深度的城市。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法