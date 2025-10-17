自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

藝術讓城市重生 台南海安路勇奪日本Good Design Award

2025/10/17 16:51

「街道美術館：海安路藝術造街20年」獲日本Good Design Award優良設計獎。（南市都發局提供）「街道美術館：海安路藝術造街20年」獲日本Good Design Award優良設計獎。（南市都發局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕街道變美術館！台南「街道美術館：海安路藝術造街20年」榮獲日本Good Design Award優良設計獎，為台南再添1項國際肯定。這不只是設計獎，更是對城市20年來以藝術翻轉街區、用美學重塑生活的致敬。

這項由南市都市發展局主辦、都市藝術工作室策展的長期計畫，自2004年起以海安路為起點，透過藝術策展、聲光環境與在地參與，將當年因道路拓寬而閒置的空間，轉化為一條充滿創意與文化能量的街道。20年間，海安路從單純的交通走廊，蛻變為融合餐飲、文創與夜間經濟的城市美學廊帶，成為台南最具代表性的城市再生範例。

Good Design Award評審團指出，「海安路藝術造街20年」以持續20年的藝術行動，讓原本廢棄的街區重獲生命，成為一座露天美術館。作品深刻連結台南的歷史與日常，帶動地方經濟復甦，展現藝術與社區共創的力量，更塑造城市認同與公民自豪感，是可持續的城市再生典範。

海安街道美術館的「鐵公雞」，為藝術家梁任宏創作的裝置藝術作品「喉光普照」。（記者洪瑞琴攝）海安街道美術館的「鐵公雞」，為藝術家梁任宏創作的裝置藝術作品「喉光普照」。（記者洪瑞琴攝）

都市發展局長林榮川表示，市府將持續以設計導入街區營造，深化與藝術團隊、社區及產業的合作，讓美學真正成為生活動能。「街道美術館」不只是藝術策展，更是城市治理與公共參與的實踐。

市長黃偉哲也說，這次獲獎代表國際對台南都市美學與公共設計的肯定。未來市府將推動「設計進入生活」，讓每條街道都能成為創意與文化共生的風景，打造一座以人為本、充滿美學深度的城市。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應