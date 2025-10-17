自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

不讓日、韓海女專美 馬崗阿嬤海女一身好功夫

2025/10/17 16:06

馬崗聚落靠海，居民以海為生，至今仍保留海女文化。（記者周幸叡攝）馬崗聚落靠海，居民以海為生，至今仍保留海女文化。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕近幾年，「海女文化」成為人氣旅遊體驗之一，日本三重縣、韓國濟州島等地，都有各自標榜的海女旅遊主題。但其實不用跑那麼遠，只要來到東北角的馬崗，就可認識台灣的海女文化，還可跟著海女探索潮間生態。

百年「江家石頭厝」，已被列為新北市歷史建築。（記者周幸叡攝）百年「江家石頭厝」，已被列為新北市歷史建築。（記者周幸叡攝）

馬崗位於台灣最東邊，往昔地勢高於鄰近的卯澳，被稱為「卯崗」，後轉音譯為「馬崗」。因此，光聽地名，幻想來看矗立高崗的馬群或許會失望，但卻能看到聚落因海而衍生的珍貴傳統文化：石頭屋、海女。

不讓日、韓海女專美 馬崗阿嬤海女一身好功夫馬崗先民就地取材用砂岩、咾咕石搭建石頭屋，成為迷人的村落特色。
（記者周幸叡攝）

當地為抵擋因東北季風和颱風造成的狂風暴浪，先民就地取材用砂岩、咾咕石搭建石頭屋，並在屋前高築起厚石牆防浪、石頭屋牆上開著小「觀浪窗」觀測海況，如今已有百年、被列為新北市歷史建築的「江家石頭厝」，就是最好的見證。

外來遊客可參加當地的導覽行程，穿上草鞋體驗海女工作。（記者周幸叡攝）外來遊客可參加當地的導覽行程，穿上草鞋體驗海女工作。（記者周幸叡攝）

傍海村落自是靠海為生，男性出海捕魚，女性成為採集海洋資源的海女。外表看不出來已經80多歲的陳罔市阿嬤，13歲左右就下海採石花菜，說起當時海水的冰寒以及內心的緊張害怕，彷彿還是昨日；如今的她，早已練就一身海女的好功夫，每年依時序下海採集，如10月採髮菜約兩週、之後同一地點採紫菜、農曆過後要忙採石花菜等。這些海菜可不是採上岸就好，還必須做後續的清洗工作，例如石花菜必須反覆洗7次、曬7次，才能完全去除腥味和藻紅素，外表從黑色變成金黃色，之後再精心熬煮半小時，方能成為人氣甜品「石花凍」。

80多歲的馬崗阿嬤海女陳罔市，數十年工作練就一身海女採集好功夫。 （記者周幸叡攝）80多歲的馬崗阿嬤海女陳罔市，數十年工作練就一身海女採集好功夫。 （記者周幸叡攝）

只有聽阿嬤講解當然不過癮，接下來阿嬤還會教大家穿草鞋，走進潮間帶實地操練。海岸現場瞬間轉為阿嬤的表演舞台，也是開闊的「大海冰箱」，看阿嬤以火眼金睛輕鬆找出附著在岩壁上的石蚵，並敏捷挖取，就讓人佩服不已。

上岸前，阿嬤再次叮嚀不可對海浪掉以輕心，採集時務必要面對海，才能隨時依海浪變化應變逃生。最後阿嬤還附贈一個謎語：「無腳會跑，無嘴會吼，沒頭殼會翻筋斗」，猜中的人，可以得到阿嬤的溫馨擁抱喔！

