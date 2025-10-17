自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

別擔心！敏感體質者怕看了會不舒服 奇美古埃及展「祂」沒有來

2025/10/17 16:55

奇美博物館與大英博物館合作，明年初推出古埃及文物特展。（記者吳俊鋒攝）奇美博物館與大英博物館合作，明年初推出古埃及文物特展。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕深受歡迎的奇美博物館，與世界3大博物館之一的大英博物館合作，將在明年初推出古埃及文物展，訊息公佈後已造成轟動；有些網友卻稱自己是特殊的敏感體質，親睹木乃伊，會頭暈、嘔吐，因此不敢去看，直歎可惜，引發熱議。對此，奇美則回應，別擔心，「祂們」都沒有來。

奇美博物館強調，「埃及之王：法老」特展是從帝王視角出發，藉由巨型雕像、金飾珍寶、外交泥板書信等珍貴文物，帶領觀眾全面探索古埃及帝國的多元面貌，並非聚焦喪葬文化，因此沒有沒有木乃伊。

奇美博物館強調，「埃及之王：法老」特展中，並沒有木乃伊。（記者吳俊鋒攝）奇美博物館強調，「埃及之王：法老」特展中，並沒有木乃伊。（記者吳俊鋒攝）

奇美博物館的「埃及之王：法老」將於明年1月29日起登場，展期將近1年，有來自倫敦大英博物館的280件稀珍藏品，珍貴的文物在國內難得一見。

展出內容從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，是台灣史上最大規模的法老文物，值得推薦。

奇美博物館精心策展，罕見地引進總計達28噸的大型石像，磅礡呈現古埃及帝國的宏偉氣勢，帶領民眾透過拉美西斯二世、圖坦卡門等56位帝王統治期間的文物，穿越時空感受法老統御千年的不朽傳奇；早鳥票將於10月20日開賣。

奇美博物館與世界三大博物館之一的大英博物館合作，將推出「埃及之王：法老」特展。（記者吳俊鋒攝）奇美博物館與世界三大博物館之一的大英博物館合作，將推出「埃及之王：法老」特展。（記者吳俊鋒攝）

「埃及之王：法老」是奇美博物館第4度與英國重量級館所合作的大展，以「帝王視角」出發，透過「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」等7個主題，探索法老的多元角色。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應