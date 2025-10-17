自由電子報
藝文 > 即時

央廣遭駭案再爆高層包庇中資廠商 最新回應駁護航

2025/10/17 18:48

央廣官網遭駭案不斷捲出新的案情。（資料照）央廣官網遭駭案不斷捲出新的案情。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕中央廣播電台官網遭駭案不斷延燒，今日又被爆承攬央廣官網標案的廠商「創蹟數位科技公司」有中資背景，且疑似包括董事長等高層皆知情卻包庇。對此，央廣於晚間再度以聲明稿說明，有關廠商中資指控，已經第三方查核，並未發現指控情事，同時強調，此案已進入司法與國安偵查階段，央廣全力配合調查。

央廣最新聲明全文：

一、再度重申，本案是本臺主動發現異常、主動告發與配合調查。此案目前證據顯示，係為內部少數不肖員工與外部廠商人員勾結，自導自演，蓄意破壞本臺網站之正常運作，並非媒體所指之吹哨者。

二、本臺相關資安事件皆依規定通報處理，並主動委託第三方廠商中華資安國際，與數發部資安署、資安研究院等協處，也依關鍵基礎設施資安通報。央廣積極處理，並未有包庇與護航之情事。

三、有關廠商中資指控，央廣已經由第三方查核，並未發現指控情事。查核結果已依法呈報文化部與數發部。此案檢警調查中，央廣靜待司法調查。

四、吳員任職期間，並未提出職場不法侵害之申訴，相關指控子虛烏有。有關加班一事，若有依規定申請，從未有不予加班之情事。

五、本案已進入司法與國安偵查階段，央廣全力配合調查，並視情況統一對外說明。

