楊逵120冥誕前夕「新編楊逵全集」啟動 重溫台灣文學與社會運動的火光歲月

「新編楊逵全集」系列新書首部《戲劇集》率先於10月上市。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為紀念作家楊逵誕辰120週年，由文化部主籌、國立台灣文學館策畫主編、印刻文學出版執行的《新編楊逵全集》正式啟動，首部《戲劇集》率先於10月上市，發表會特別選在10月17日台灣文化日舉行，全集預計共18冊，將於2026年10月全數問世，為台灣文學史留下新的研究坐標。

台文館館長陳瑩芳指出，《新編楊逵全集》是經典的重新回望，也是對現代讀者的再度召喚。早期的《楊逵全集》完成於1998年，時隔近三十年，在文化部支持下重新編校，補入未公開史料，並由學者黃惠禎擔任總主編，結合楊翠、朱宥勳、邱貴芬等學者參與，期以現代閱讀方式開啟對楊逵作品的新理解。

楊逵（1906–1985）是台灣左翼文學與社會運動的重要人物，他筆下的小說與劇本反映勞動者的尊嚴與社會的理想。楊翠表示，作為楊逵後代，重新編輯祖父作品是一種沉重的榮耀，盼全集能讓更多年輕世代理解楊逵「不放棄」的精神。《新編楊逵全集》首部《戲劇集》10月起於全台書店陸續上架，台文館並將推出座談會與研究論壇，邀請學者討論楊逵文學在當代的意義。詳詢台文館官網。

