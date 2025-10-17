他用戲劇寫革命！「新編楊逵全集｣首部曲《戲劇集》重現自由之聲

楊翠於發表會上談起楊逵時，表示身為孫女，雖有重擔但也因此產生力量。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主籌、國立台灣文學館推出的「新編楊逵全集｣系列作品首部《戲劇集》，完整收錄他自日治、戰後至戒嚴時期的劇本創作，讓讀者看見文學如何在舞台上抵抗現實。

台文館館長陳瑩芳表示，這套書的重編不只是學術工程，更是台灣文學公共記憶的再建構，期望在時代變化中，讓楊逵的文學精神持續發聲。經歷近30的時間與資料累積，《新編楊逵全集》正式展開重編，此次計畫由文化部主導、國立台灣文學館策畫，並委託印刻文學出版，由國立聯合大學教授黃惠禎擔任總主編，集結楊翠、邱貴芬、魏貽君、朱宥勳等學者組成編輯委員會。

請繼續往下閱讀...

相較於1998年版本著重文獻蒐集，新編全集更重視閱讀推廣與公共化。除補入未曾收錄的手稿與史料，亦邀請日本學者河原功主編日文卷，並納入葛浩文、林麗君等譯者參與，預計2年內分階段出版18冊，未來也將推出數位版，讓經典作品走入更多讀者的日常。

台文館於「新編楊逵全集」發表會上展示楊逵研究資料彙編的收存系統網站以及文物典藏查詢系統。（台文館提供）

台文館表示，《戲劇集》由楊翠擔任主編，印刻文學出版，收錄〈怒吼吧，中國！〉、〈赤崁拓荒〉、〈豬哥仔伯〉、〈勝利進行曲〉等重要劇作。楊翠教授指出，楊逵的戲劇語言橫跨日文、華文與台語，結合民間歌謠、諺語、勞動場景與諷刺寓言，貼近生活卻又充滿批判力量。尤其在綠島時期，楊逵將劇本搬上街頭與獄中舞台，與受刑者共同排演，成為真正的「民眾劇場」。這種以文學為抗爭工具的行動精神，也為後來的街頭劇與社會劇奠下基礎。詳詢台文館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法