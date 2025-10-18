故宮100+院慶紀念郵票 ５大選件面值、題材、設計全解析

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立故宮博物院與中華郵政發行「國立故宮博物院100+院慶紀念郵票」，以5件典藏珍品為主題，從青銅禮器、宋瓷色感、清代琺瑯與微雕到文人山水，呈現精湛藝術風格。

故宮100+院慶紀念郵票〈北宋 汝窯 青瓷無紋水仙盆〉。（故宮提供）故宮100+院慶紀念郵票〈商周時期 嬰祖丁鼎〉。（故宮提供）

其中，4枚套票（8元×2、28元×2）分別為〈商周 嬰祖丁鼎〉（8元），重器級三足方鼎，造形厚重，以低面值安排，利於日常貼用，提高文物影像曝光；〈北宋 汝窯 青瓷無紋水仙盆〉（8元），天青釉色細潤，呈現「雨過天青」意象，與鼎並列8元，導入宋瓷代表，平衡套票視覺；〈清 乾隆 洋彩玲瓏轉旋瓶〉（28元），瓶身中空結構，轉動瓶頸時內瓶旋轉，紅蝙蝠與彩雲相映，以高面值突顯工藝機巧；〈清 乾隆 雕橄欖核舟〉（28元），匠人陳祖章以橄欖核雕成小舟，細刻人物場景，微雕工藝代表作，船艙細刻人物與場景，舟底刻有蘇軾〈後赤壁賦〉全文，與轉旋瓶並列高面值。

故宮100+院慶紀念郵票〈清 乾隆 洋彩玲瓏轉旋瓶〉。（故宮提供）故宮100+院慶紀念郵票〈清 乾隆 雕橄欖核舟〉。（故宮提供）

至於，小全張（35元），則取材〈北宋 范寬《谿山行旅圖》〉，透過細密筆觸與人物比例，展現雄渾壯闊的自然景象，展現北宋自然觀與筆墨結構，35元面值對，便於主題收藏與郵展展示。

故宮100+院慶紀念郵票小全張〈北宋 范寬 《谿山行旅圖》〉。（故宮提供）

昨（17）日為發行首日，並同步推出首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡、預銷封、原圖明信片、套組與郵摺等產品。民眾可於全國郵局、郵政博物館或i集郵購得。詳詢i集郵與故宮精品網路商城。

