自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

故宮100+院慶紀念郵票 ５大選件面值、題材、設計全解析

2025/10/18 09:00

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立故宮博物院與中華郵政發行「國立故宮博物院100+院慶紀念郵票」，以5件典藏珍品為主題，從青銅禮器、宋瓷色感、清代琺瑯與微雕到文人山水，呈現精湛藝術風格。

故宮100+院慶紀念郵票〈北宋 汝窯 青瓷無紋水仙盆〉。（故宮提供）故宮100+院慶紀念郵票〈北宋 汝窯 青瓷無紋水仙盆〉。（故宮提供）故宮100+院慶紀念郵票〈商周時期 嬰祖丁鼎〉。（故宮提供）故宮100+院慶紀念郵票〈商周時期 嬰祖丁鼎〉。（故宮提供）

其中，4枚套票（8元×2、28元×2）分別為〈商周 嬰祖丁鼎〉（8元），重器級三足方鼎，造形厚重，以低面值安排，利於日常貼用，提高文物影像曝光；〈北宋 汝窯 青瓷無紋水仙盆〉（8元），天青釉色細潤，呈現「雨過天青」意象，與鼎並列8元，導入宋瓷代表，平衡套票視覺；〈清 乾隆 洋彩玲瓏轉旋瓶〉（28元），瓶身中空結構，轉動瓶頸時內瓶旋轉，紅蝙蝠與彩雲相映，以高面值突顯工藝機巧；〈清 乾隆 雕橄欖核舟〉（28元），匠人陳祖章以橄欖核雕成小舟，細刻人物場景，微雕工藝代表作，船艙細刻人物與場景，舟底刻有蘇軾〈後赤壁賦〉全文，與轉旋瓶並列高面值。

故宮100+院慶紀念郵票〈清 乾隆 洋彩玲瓏轉旋瓶〉。（故宮提供）故宮100+院慶紀念郵票〈清 乾隆 洋彩玲瓏轉旋瓶〉。（故宮提供）故宮100+院慶紀念郵票〈清 乾隆 雕橄欖核舟〉。（故宮提供）故宮100+院慶紀念郵票〈清 乾隆 雕橄欖核舟〉。（故宮提供）

至於，小全張（35元），則取材〈北宋 范寬《谿山行旅圖》〉，透過細密筆觸與人物比例，展現雄渾壯闊的自然景象，展現北宋自然觀與筆墨結構，35元面值對，便於主題收藏與郵展展示。

故宮100+院慶紀念郵票小全張〈北宋 范寬 《谿山行旅圖》〉。（故宮提供）故宮100+院慶紀念郵票小全張〈北宋 范寬 《谿山行旅圖》〉。（故宮提供）

昨（17）日為發行首日，並同步推出首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡、預銷封、原圖明信片、套組與郵摺等產品。民眾可於全國郵局、郵政博物館或i集郵購得。詳詢i集郵與故宮精品網路商城。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應