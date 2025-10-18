自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

2025關渡田園之美攝影展明登場 關懷在地農業

2025/10/18 13:57

「關渡田園之美」攝影比賽自7月1日起開跑，參賽者相當踴躍，有1,159件作品參賽。（北市產發局提供）「關渡田園之美」攝影比賽自7月1日起開跑，參賽者相當踴躍，有1,159件作品參賽。（北市產發局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕關渡平原被譽為「台北市綠寶石」，擁有豐富的農業資源與田園景觀，當金黃色的夕陽灑在隨風搖曳的稻浪上，這塊綠色稻海即散發出療癒心靈的美麗訊息，北市產業發展局為促進民眾對在地農業的支持與關懷，共同守護這片寶貴的田園景觀，特辦理2025「關渡田園之美」攝影比賽，邀請民眾一起來投稿，期望透過攝影紀錄農民的努力、農村生活的美好。

金獎：〈關渡平原之美〉。（北市產發局提供）金獎：〈關渡平原之美〉。（北市產發局提供）

產發局指出，攝影比賽自7月1日起開跑，參賽者相當踴躍有1,159件作品參賽，評審委員為臺北市政府產業發展局呂丘鴻科長、OM SYSTEM攝影講師鄭妍妍、中華攝影雜誌社社長駱崇賢等參與評審工作，評委們依據參賽作品的內容、主題、創意、色彩、構圖、視覺效果等進行評比，經審查選拔出金、銀、銅獎各1件、優選5件、佳作10件、入選42件，共有60件得獎作品。

銀獎：〈繁華倒映〉。（北市產發局提供）銀獎：〈繁華倒映〉。（北市產發局提供）

銅獎：〈金黃稻穗〉。（北市產發局提供）銅獎：〈金黃稻穗〉。（北市產發局提供）

產發局表示，獲獎前3名作品為，金獎：〈關渡平原之美〉。銀獎：〈繁華倒映〉。銅獎：〈金黃稻穗〉。本次獲獎的攝影作品將於10月19日於圓山花博的台北市休閒農業旅遊推廣中心展出，展期從10月19至11月9日，歡迎市民朋友們前往參觀。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應