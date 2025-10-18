2025關渡田園之美攝影展明登場 關懷在地農業

「關渡田園之美」攝影比賽自7月1日起開跑，參賽者相當踴躍，有1,159件作品參賽。（北市產發局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕關渡平原被譽為「台北市綠寶石」，擁有豐富的農業資源與田園景觀，當金黃色的夕陽灑在隨風搖曳的稻浪上，這塊綠色稻海即散發出療癒心靈的美麗訊息，北市產業發展局為促進民眾對在地農業的支持與關懷，共同守護這片寶貴的田園景觀，特辦理2025「關渡田園之美」攝影比賽，邀請民眾一起來投稿，期望透過攝影紀錄農民的努力、農村生活的美好。

金獎：〈關渡平原之美〉。（北市產發局提供）

產發局指出，攝影比賽自7月1日起開跑，參賽者相當踴躍有1,159件作品參賽，評審委員為臺北市政府產業發展局呂丘鴻科長、OM SYSTEM攝影講師鄭妍妍、中華攝影雜誌社社長駱崇賢等參與評審工作，評委們依據參賽作品的內容、主題、創意、色彩、構圖、視覺效果等進行評比，經審查選拔出金、銀、銅獎各1件、優選5件、佳作10件、入選42件，共有60件得獎作品。

銀獎：〈繁華倒映〉。（北市產發局提供）

銅獎：〈金黃稻穗〉。（北市產發局提供）

產發局表示，獲獎前3名作品為，金獎：〈關渡平原之美〉。銀獎：〈繁華倒映〉。銅獎：〈金黃稻穗〉。本次獲獎的攝影作品將於10月19日於圓山花博的台北市休閒農業旅遊推廣中心展出，展期從10月19至11月9日，歡迎市民朋友們前往參觀。

