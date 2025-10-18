文學珍寶齊聚台文館 見證台灣文學百年軌跡

國立台灣文學館今日舉行文學文物捐贈者感謝儀式，文化界共襄盛舉。（台文館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台灣文學館今（18）日舉行「文學文物捐贈者感謝儀式」，表彰27批捐贈及2批編纂全集計畫物件，共涵蓋23位捐贈者，時間跨越日治至現當代（1900–2000年代），包括手稿、攝影、書法、油畫、家書、文友信札及文學器物等珍貴史料，見證台灣文學百年軌跡。

亮點文物包括，張達修、王達德、陳麗水手稿與藏書，呈現古典文學傳承；簡國賢、林摶秋文物見證台灣新劇與電影早期發展，簡國賢《壁》原稿首次露出；呂赫若家族捐贈教師文官佩劍、公事包與家族相簿，並自簡國賢家屬提供以往僅知其劇名而未見原稿的《林投姐》劇本原稿，串聯「厚生演劇研究會」文友創作歷程；楊逵全集手稿及綠島筆記簿、張達修「綠島家書」具高度人權史料價值；史明《台灣人四百年史》初版圖書、蔡培火贈母校鋼琴延續文化啟蒙精神。

當代文學方面，王淑英捐贈謝里法油畫，呈現1980年代台灣文學與藝術在美東交流；平路提供香港光華中心創作筆記與報刊；遠流出版捐贈金庸親筆手稿〈《金庸作品集》臺灣版序〉；劉靜娟、李敏勇、李昂等捐創作手稿與照片；呂興昌、張錦忠捐葉笛譯稿、論文手稿與馬華文學珍本圖書，豐富研究資源。

知名作家平路女士、張達修家屬何進興先生、呂赫若家屬呂芳雄、呂芳民先生、楊逵家屬楊翠教授、遠流出版社鄭祥琳主編、史明教育基金會黃敏紅董事長等人出席。

平路比喻文物如布疋中的纖維，涓滴匯聚開啟歷史希望；張達修家屬表示，手稿捐贈象徵家族20年文學推廣里程碑；呂赫若家屬肯定館方典藏與推廣專業，期盼文學作品長久流傳。

台文館長陳瑩芳表示，典藏文物是博物館核心，也是研究、策展與延伸應用的基礎。創館22年，已累積13萬餘件文物。今年入藏文物以「戲劇」與「人權」為樞紐，既展現文壇友誼，也為台灣文學史補上關鍵拼圖。

台文館強調，所有文物均經嚴謹審議入藏，並以專業修復與AI科技維護，同時推動數位化與多元應用，開放學者與創作者查考，讓台灣文學典藏成為研究與創作的重要基礎，深化文化與社會連結。

