全國最高獎金美展大墩美展 年輕藝術家脫穎而出最年輕冠軍23歲

大墩美展舉行頒獎典禮並揭曉5名大墩獎得主。

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大墩美展今年邁入第30屆，是目前國內總獎金最高、徵件規模最大的公辦美展，今年吸引21個國家、1345件作品參賽，最後精選出182件得獎作品，競爭激烈，今天舉行頒獎典禮並揭曉5名大墩獎得主，由市長盧秀燕頒獎，作品將由文化局典藏，分別為墨彩類張簡可筠、膠彩類林宇荃、油畫類曲宣、水彩類吳威澔及雕塑類廖鴻旭。

大墩美展舉行頒獎典禮並揭曉5名大墩獎得主，由盧秀燕親自頒獎。（記者蔡淑媛攝）

市長盧秀燕今天參加典禮並頒獎，她說，大墩美展歷經30年，已發展指標性的公辦美展，並將持續推向國際，今年就到澳洲開展，未來市府會繼續努力，讓大家感受文化藝術的美好。

吳威澔以〈夢裡〉拿下大墩美展水彩類第1名，畫作以暗色調的魔幻氛圍，呈現人在睡夢裡的潛意識活動與狀態，技巧成熟且別出新意。

今年年輕新秀表現亮眼，大墩獎水彩類第1名吳威澔23歲，去年甫獲得全國美術展水彩類金牌獎，今年又以〈夢裡〉一作拿下大墩美展水彩類第1名，畫作以暗色調的魔幻氛圍，呈現人在睡夢裡的潛意識活動與狀態，技巧成熟且別出新意。

油畫類第1名得主曲宣，得獎作品〈貧瘠之間-共生〉大膽運用全黑白的圖像，來表現枯枝相互穿透、蔓生的各種姿態。

同為20世代的尚有油畫類第1名得主曲宣，得獎作品〈貧瘠之間-共生〉大膽運用全黑白的圖像，來表現枯枝相互穿透、蔓生的各種姿態；雕塑類第1名的廖鴻旭作品〈點石成金〉將開鑿的黑花崗石塊經過研磨拋光，建構出線條與造型張力，並在碎石覆上金箔，象徵著化不可能為可能的點題作用。

大墩獎暨雕塑類第1名的廖鴻旭作品〈點石成金〉將開鑿的黑花崗石塊經過研磨拋光，建構出線條與造型張力，並在碎石覆上金箔，象徵著化不可能為可能的點題作用。

文化局表示，今年篆刻類第1名莫昍霖、工藝類第1名施惠閔則分別是三冠王，莫昍霖是2014大墩獎、篆刻類首獎，去年與今年再次蟬連篆刻類第1名，

大墩獎得主墨彩類張簡可筠。（文化局提供）

今年仍以大尺幅之作〈捉雲作龍〉參賽，展現出蒼茫古拙的氣象；工藝類第1名得主施惠閔擅長竹材創作，曾在第15、16屆連續獲得第1名，今年得獎作品〈金穗倉痕〉利用竹雕技法，呈現田園生活的詩意風情，尤其小麥與倉鼠的型態栩栩如生。

大墩獎得主膠彩類林宇荃。（文化局提供）

文化局補充說，大墩美展自去年起將總獎金提高至569萬元，今年的大墩美展吸引多達1,345件作品參賽，並有來自蒙古、馬來西亞、日本、法國等21個國家的藝術創作者參賽，共計52件國外藝術佳作共襄盛舉，競爭激烈，透過嚴謹的初、複審二階段的評審過程，最後精選出182件得獎作品。

今天在頒獎典禮當場揭曉頒發的大墩獎，是由11類的第1名之中再選出5名，可謂萬中選一極為榮耀，獲得大墩獎的作品將由文化局典藏，而得主除了原有的第1名獎金18萬元外，還可再獲得20萬元的典藏獎金。

