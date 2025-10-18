張正傑17年用音樂賦予金門反攻基地新生命 董建宏：和平與自由從來就不是從天而降

金門坑道音樂節首先登場的是國內知名男高音王典（中）。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕曾是中華民國為反攻大陸訂定的「國光計畫」中重要軍事基地的金門翟山坑道，今天舉行第17屆金門坑道音樂節，音樂總監大提琴家張正傑說，希望藉由這場樂迷口中「一生必聽一次」的音樂會，繼續賦予翟山坑道新生命，向世人傳達「追求和平」的普世價值。

曾是「反攻大陸」重要軍事基地的金門翟山坑道華麗轉身，已成金門坑道音樂節的表演舞台。（記者吳正庭攝）

金門坑道音樂節首先登場的有被譽為近代最具潛力的日籍聲樂家宮地江奈（中）。（記者吳正庭攝）

第2度親臨坑道音樂節的內政部次長董建宏說，和平與自由從來就不是從天而降，就像翟山坑道一樣，都是需要前人的努力，才能捍衛金門、台灣，大家也才有機會在這個地方享受溫馨而愉悅的音樂會。

金門坑道音樂節分2天、6場在翟山坑道舉行。（記者吳正庭攝）

金門坑道音樂節分2天、6場進行，18日先登場的是被譽為近代最具潛力的日籍聲樂家宮地江奈、台灣知名男高音王典，演唱《波西米亞人》、《杜蘭朵公主》、《茶花女》等經典歌劇片段；兩人獨唱再合聲，豐沛的聲量與堅實的花崗岩迸激出精彩能量。

2度聆聽坑道音樂節的內政部次長董建宏（左）受訪時說，和平與自由從來就不是從天而降。（記者吳正庭攝）

董建宏受訪說，坑道的存在就是因為戰爭，透過人力的方式築起民主的防禦城牆，隨著世局改變、大家對和平的渴望，也希望透過音樂撫平人心，大家重視和平、自由，也希望台灣重視和平與自由的經驗能持續維持台海的穩定、世界的穩定；大家理解金門戰地文化的特殊性，更珍惜和平的重要性。

董建宏說，坑道音樂節是活化再利用軍事據點，結合藝術、文化的最佳範例，讓重要戰役史蹟得以保存並延續價值，並深化島嶼文化體驗與永續發展。

沿山壁而行，拾級而上也成了聆聽金門坑道音樂節的特別體驗。（記者吳正庭攝）

金管處表示，19日的音樂坑道節將安排國寶級京劇藝術家魏海敏，搭配弦樂四重奏，讓西方聲樂的澎湃與東方京劇的典雅在坑道迴響處交融。

