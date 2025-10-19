自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

北投麗禧線上旅展10/20開展 年度最超值僅此一檔

2025/10/19 11:00

北投麗禧線上旅展10/20開賣，「雅緻山景客房一泊一食住宿券」祭出年度最低優惠價。（北投麗禧溫泉酒店提供）北投麗禧線上旅展10/20開賣，「雅緻山景客房一泊一食住宿券」祭出年度最低優惠價。（北投麗禧溫泉酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕北投麗禧溫泉酒店是全台唯一擁有米其林入選餐廳的度假飯店，挾此優勢吸引許多消費者前來，飯店將於10月20日上午9點起至11月10日23點止，於官網推出年度線上旅展優惠，標榜祭出全年最低折扣，住宿券最低42折起，另有露天風呂午餐券及多款泡湯、SPA優惠票券限時開賣。

「露天風呂午餐券」午餐可享法國藍帶主廚領軍C’est Bon歐陸餐廳的「慢燉澳洲巧克力和牛臉頰」。（北投麗禧溫泉酒店提供）「露天風呂午餐券」午餐可享法國藍帶主廚領軍C’est Bon歐陸餐廳的「慢燉澳洲巧克力和牛臉頰」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧表示，年度必買焦點首推「雅緻山景客房住宿券」，往年熱銷商品「雅緻山景客房一泊一食住宿券」，祭出年度最低優惠價約42折，免萬元即可入住15坪雅緻山景客房1晚、含麗禧晨之光早餐2客、免費享用客房迷你吧與迎賓水果以及經典麗禧鳳梨酥點心，同時暢享館內人氣露天風呂與戶外風呂設施，適合想在北投享受靜謐假期的旅客搶購。

「雅緻豪華客房一泊二食券」晚餐可享米其林推薦雍翠庭台式餐廳的「經典套餐」。（北投麗禧溫泉酒店提供）「雅緻豪華客房一泊二食券」晚餐可享米其林推薦雍翠庭台式餐廳的「經典套餐」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

若想來場頂級溫泉與米其林美食之旅，不妨考慮「雅緻豪華客房一泊二食券」，旅展優惠價每張約51折，可享雙人入住高樓層豪華客房1晚，體驗價值2,380元+10%晚間套餐2客及麗禧晨之光早餐。晚間套餐可選擇連續3年榮獲米其林推薦的雍翠庭台式餐廳品嘗「經典套餐」，享塔香三杯龍蝦球與櫻桃木燻澳洲和牛頰雙主菜；或可選擇至C’est Bon歐陸餐廳享用「澳洲M8和牛佐法式胡椒醬汁套餐」，打造頂級度假體驗。

在露天風呂大眾湯可享受9米挑高中庭花園風呂，以及桑拿、蒸氣室、享用軟性飲料與餅乾小點等。（北投麗禧溫泉酒店提供）在露天風呂大眾湯可享受9米挑高中庭花園風呂，以及桑拿、蒸氣室、享用軟性飲料與餅乾小點等。（北投麗禧溫泉酒店提供）

雙人獨立湯屋推出「獨立湯屋套票」，每套3張享優惠價。（北投麗禧溫泉酒店提供）雙人獨立湯屋推出「獨立湯屋套票」，每套3張享優惠價。（北投麗禧溫泉酒店提供）

此外，北投麗禧溫泉酒店位於北投制高點，坐擁陽明山大磺嘴第一口白磺泉，由源頭直送的溫泉水純淨溫潤，深受泡湯旅客喜愛，多次被網友票選為最佳溫泉第1名。為讓更多旅客體驗這份極品「星乃湯」，今年特別規畫與館內餐廳合作，推出組合套票旅展商品，結合泡湯與美食饗宴。其中，露天風呂午餐券旅展優惠價每張約83折，包含1次使用露天風呂，以及雍翠庭台式餐廳或C’est Bon歐陸餐廳所提供價值1,380元的午間套餐1份。獨立湯屋午茶券每張86折，包含使用雙人獨立湯屋以及1份麗禧桂花樹下午茶套餐。獨立湯屋午餐券每張86折，包含使用雙人獨立湯屋及由館內餐廳提供的午間套餐1份。更多相關訊息詳詢北投麗禧官網線上旅展

