保衛台海和平第1場關鍵戰役！ 金門軍民緬懷「古寧頭戰役76週年」紀念音樂會

2025/10/18 22:28

金防部擎天廳舉辦「太武雄風再現-古寧頭戰役76週年紀念音樂會」，防區官兵與地方各界代表出席共襄盛舉。（讀者提供）金防部擎天廳舉辦「太武雄風再現-古寧頭戰役76週年紀念音樂會」，防區官兵與地方各界代表出席共襄盛舉。（讀者提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部太武營區擎天廳今天舉辦「太武雄風再現-古寧頭戰役76週年紀念音樂會」，國軍與民間樂團攜手，透過歌聲、演奏，重溫當年軍民一家、同島一命合作抗敵的精神。

金防部太武營區擎天廳舉辦「太武雄風再現-古寧頭戰役76週年紀念音樂會」，金門民間合唱團前進表演精采曲目。（讀者提供）金防部太武營區擎天廳舉辦「太武雄風再現-古寧頭戰役76週年紀念音樂會」，金門民間合唱團前進表演精采曲目。（讀者提供）

金門縣政府、金防部、閩聲愛樂協會共同舉辦的「太武雄風再現」音樂會，在花崗石打造的室內集合場「擎天廳」舉行，副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金防部政戰主任王石朋少將、音樂會發起人閩聲愛樂協會理事長陳世聰、金湖鎮長陳文顧，500名金門鄉親和防區官兵出席聆聽。

金門防衛指揮部太武營區擎天廳舉辦「太武雄風再現-古寧頭戰役76週年紀念音樂會」。（讀者提供）金門防衛指揮部太武營區擎天廳舉辦「太武雄風再現-古寧頭戰役76週年紀念音樂會」。（讀者提供）

王石朋說，「古寧頭戰役」是國軍保衛台海和平的第1場關鍵戰役，成功阻止共軍進犯的野心，從而激勵當時軍民士氣，更是國軍展現堅定愛國信念與抗敵意志的歷史印證。他說，這樣的精神證明「只要團結一心、同島一命，就能對抗威脅，只要堅定信念、堅持到底，就能守護家園」。

王石朋說，藉由音樂會舉辦向所有前輩致敬，也象徵軍民守護家園的傳承，更是當前陸軍面對威脅與挑戰時，最堅實的支持力量。

金門五百軍民在金防部擎天廳參加「太武雄風再現-古寧頭戰役76週年紀念音樂會」，共同緬懷昔日軍民一家、共同抗敵的精神。（讀者提供）金門五百軍民在金防部擎天廳參加「太武雄風再現-古寧頭戰役76週年紀念音樂會」，共同緬懷昔日軍民一家、共同抗敵的精神。（讀者提供）

80分鐘的音樂會由安琪莉莎合唱團、紫韻箏樂團、金門室內弦樂團、碧山樂團，結合金防部官兵「擎天樂團」，由〈榮耀古寧頭〉揭開序幕，有描述金門在地的〈番薯情〉，還有耳熟能詳的〈明天會更好〉、〈至少還有你〉，並在〈愛在沸騰〉、〈英勇勳章〉的雄壯軍歌大合唱中落幕。

金防部強調，和平不是天賜，有實力的和平才是真和平，國軍秉持「忠於國家、忠於職守」信念，守護國家安全。

