《解憂祭－下班音樂節》南迴開唱！ 以音樂療癒心靈 釋放壓力

2025/10/19 17:19

昨下午到晚間的解憂祭活動吸引數百遊客。（台東縣府提供）昨下午到晚間的解憂祭活動吸引數百遊客。（台東縣府提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府連續4年舉辦「解憂祭」療癒活動，18日下午3時至晚間9時30分，在大武鄉來來飯店對面海岸地舉行《解憂祭－下班音樂節》，以心理健康為核心、結合音樂與療癒市集的盛會，吸引來自全國約700名民眾共襄盛舉，齊聚山海交會的南迴海岸，暫時卸下生活重擔，在音樂與自然的交織中釋放壓力、療癒身心。

音樂節邀請來自太麻里利里武部落的排灣族少女樂團、張淦勛、流氓阿德、胡凱兒及金曲歌手謝震廷輪番登台演出。舞台背倚青山、面向大海，參與者徜徉於音樂與自然的融合氛圍中，獲得最純粹的放鬆與能量。現場同時規劃在地療癒系市集，匯聚特色店家攤位，呈現台東獨有的人文風格與慢活魅力；最受矚目的「土司博覽會」更將人氣吐司店搬進音樂節現場，伴隨海風與音樂，為民眾帶來一場身心都能喘息的療癒之旅。

台東縣政府表示，「解憂祭」打破大眾對「療癒」印象，結合地方特色與音樂節形式，帶領民眾體驗臺東的慢生活、舒緩日常壓力，同時關注心理健康議題，並提供檢視自我身心狀態平台。《下班音樂節》作為今年「解憂祭」的壓軸活動，期盼為參與者補充能量，助力大家再次勇敢出發。

衛生局進一步指出，今（2025）年為「解憂祭」邁入第4屆，去年首度推出的「台東假單」計畫，針對長期承受工作壓力與加班疲勞的民眾，邀請到臺東生活一個月，融入當地、暫時脫離緊繃節奏，廣受迴響。延續經驗並優化設計，納入在地朋友的參與，希望假單計畫不僅邀請外縣市青年，更關注在地居民的身心需求。活動安排多元在地體驗，包括大洋舟協會帶領的南島航海文化體驗、撒基努的獵人學校探索獵人精神、香氛調製工作坊、搖擺舞課程等，更貼近需要喘息與調整生活步調的族群，協助他們重新檢視人生節奏，找回對生活的主控權。

