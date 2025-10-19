推親子共讀 竹縣5鄉鎮圖書館輪流辦家庭教育主題書展

新竹縣家庭教育中心跟5所鄉鎮圖書館合作打造親子共讀時光，吸引1000多名大小朋友參加。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕營造家內的書香，新竹縣家庭教育中心跟竹東、芎林、湖口、北埔、新豐5所圖書館合作，以「新竹縣好讀時光・家庭共學享樂趣」為題，巡迴在各館舉辦家庭教育主題書展，展期各1個月，精選30本圖文繪本和教養書籍，搭配親職講座、繪本工作坊、兒童劇等主題活動，希望帶動縣內親子一起在家做做翻書運動。

這個巡迴主題書展從6月就起跑，9月結束，為時4個月期間，5個圖書館又各自另覓主題串聯閱讀與生活經驗，總共吸引近240組親子家庭、1,272名親子報名參加。

請繼續往下閱讀...

新竹縣積極推動親子們在家的「翻書」運動，花4個月舉辦巡迴主題書展，推動親子共讀。（取自竹縣府官網）

6月竹東圖書館以「停！情緒紅綠燈」為題，結合繪本故事與情緒星空瓶DIY、撕報紙遊戲、兒童戲劇表演，陪伴親子認識及釋放情緒。7月芎林圖書館用「孩子校園超能力」，透過羊毛氈磁鐵、髮夾DIY手作與繪本故事，鼓勵孩子正向面對挫折、重拾自信。

8月北埔圖書館「尊重彼此，建立身體界線」則以親職講座、戲劇表演帶領親子探討性別平等與身體自主權。至於湖口圖書館的「家庭的愛，有你真好」推出立體小書手作活動。最後9月上陣的新豐圖書館安排「學齡前的五感探索之旅」，藉由分享親子共讀的有趣秘訣跟五感互動遊戲，培養孩子感官覺察的能力。

整個主題書展延伸出其他活動，像是民眾可累積參與場次獲得書籤、L夾等閱讀好禮，並有每個月「我是閱讀小達人」學習單抽獎活動，各館在活動結束後抽出2名幸運者獲贈書展主題書籍。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法