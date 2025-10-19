自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

楊逵文學紀念館20週年 家屬贈楊逵與葉陶畫像送上祝賀

2025/10/19 17:31

楊逵文學紀念館成立20週年，後代家屬贈送畫作，由新化區長李義隆（右）代表接受。（記者劉婉君攝）楊逵文學紀念館成立20週年，後代家屬贈送畫作，由新化區長李義隆（右）代表接受。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕楊逵文學紀念館今年歡慶20週年，楊逵小女兒楊碧的丈夫陳景陽為素人畫家，由家屬代表贈送2幅楊逵與葉陶的畫像給新化區公所，後續將懸掛在館內。楊逵文學紀念館耐震補強工程也將於下週展開。

楊逵文學紀念館成立於2005年，日前舉行20週年館慶，陳景陽以畫作送上祝賀，作品中除了繪有楊逵、葉陶伉儷的畫像，還分別有台中東海花園及台南新化的楊逵文學紀念館、楊逵文學步道等景點與花卉。不過由於陳景陽年事已高，昨（18）日透過其女兒陳玫君、外孫女向昀妍贈畫，新化區長李義隆代表接受。

李義隆表示，2幅畫作後續將會懸掛在楊逵文學館內。而楊逵文學館與歐威影像紀念館的耐震補強工程目前已經發包，下週就會開工，經費約6、700萬元，工程約半年，施工期間不會閉館。未來也計畫向文化部爭取約2,000萬元經費改造展場及戶外廣場，預計年底就會將計畫送至中央尋求支持。

