「捷克跨界當代童書展」台灣台南首登場 一路精采到12/14

「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」10月19日在台灣文學館揭幕，吸引眾多大小朋友參與。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕從日、法、埃及等國巡迴展出到台灣台南的「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」，是我國首展，19日在台灣文學館精彩揭幕，從10月起展至12月14日（週一休館），透過8個各有特色的主題展區，帶領大、小觀眾穿梭在立體書、互動插畫與跨界藝術間，體驗一本一本「可以觸摸與遊戲」的書籍，突破國人對童書的傳統想像。

「躍然紙外」不是一場尋常的插畫展，它從日本東京、韓國首爾、法國巴黎巡迴展到埃及開羅，每一站都引發熱烈回響。此次台灣首展，觀眾能1次看見捷克當代兒童書籍藝術如何結合多種材質、突破平面紙張的侷限，創造出沉浸式的新閱讀體驗。

請繼續往下閱讀...

在台灣文學館展出的「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」，吸引民眾翻閱捷克童書。（記者王俊忠攝）

台文館長陳瑩芳表示，此次捷克童書展，首度來台展出30多位創作者的精彩作品，涵蓋雕塑插畫、柔軟感的織品、紙拼貼、視覺陷阱、拉頁書、立體書等不同主題的繪本、藝術創作，與該館文學樂園裡的豐富兒童繪本相互輝映。

策展人艾瑪・漢茲利可娃（左粉紅衣者）導覽介紹「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」相關特色。（記者王俊忠攝）

策展人艾瑪・漢茲利可娃聚焦於捷克近年在兒童書領域的跨界創新，這些作品結合三維物件與獨立藝術創作，不僅提供強烈的空間感，也帶來觸覺體驗。當代捷克插畫家勇於挑戰材料的界線，從金屬片、紡織品到光學薄膜甚至拾得物，都被納入書籍的創作中，不受傳統水彩、素描或版畫的限制，讓閱讀與遊戲融為一體。

在台灣文學館舉行的「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」，以中歐日常用品─香蕉紙箱設計作為展覽空間。（記者王俊忠攝）

有趣的是此次展覽空間設計靈感，來自日常不過的物件—香蕉紙箱。在中歐，這種堅固的箱子常被用來搬運書籍。設計單位以此為靈感，將展場打造成1個「裝在香蕉箱裡的書」空間，象徵捷克兒童書籍如何乘著紙箱走向世界、抵達台灣。觀眾在展場裡打開1個個箱子，裡面藏著的是驚喜與故事。

捷克經濟文化辦事處與捷克中心台北攜手台灣文學館舉行此次捷克跨界童書展，3單位的代表，包括捷克經文辦事處副代表盧貝可娃、台北主任馬凱棠與台文館長陳瑩芳都希望不只引介捷克當代藝術給台灣觀眾、也期望促進兩國在文學、設計與教育上的交流。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法