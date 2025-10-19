羅浮宮緊急閉館 傳遭搶劫多件珠寶

警方處理羅浮宮竊盜案。（法新社提供）

〔記者凌美雪／綜合報導〕法國巴黎羅浮宮突然在人潮最多的星期天宣布不開館，並在官網貼了一段話：因為特殊原因，19日將持續閉館。對此，法國文化部長拉希達•達蒂稍早在社群平台X貼文稱，巴黎羅浮宮發生搶劫事件，她和博物館工作人員以及警方一起前往現場調查。

根據法新社報導，拉希達‧達蒂說明，「沒有人員傷亡報告。我和博物館工作人員及警察都在現場，」她的一名團隊成員則告訴法新社，至少有一人闖進博物館；而羅浮宮博物館則尚未有任何說法，只表示，「因特殊原因」當天休館。

請繼續往下閱讀...

羅浮宮疑發生搶劫案，宣告19日閉館。（翻攝自羅浮宮官網）

根據法新社報導，劫匪使用戶外電梯（右）進入羅浮宮博物館。據消息人士稱，劫匪於10月19日上午闖入羅浮宮並盜走珠寶，目前珠寶價值仍在評估中。警方消息人士則表示，數量不詳的劫匪騎著摩托車，手持小型鏈鋸，搭乘貨梯到達目標房間。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法