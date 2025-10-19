台南水道博物館裝置藝術《幸福．召喚》長出小樹 樂見生命與藝術共生

台南山上花園水道博物館入口廣場的造型裝置藝術《幸福．召喚》有樹苗竄出引發討論，館方順其自然，形成生命與裝置藝術共生景象。（台南市文化局、中央社提供）

〔中央社〕台南山上花園水道博物館入口廣場貓造型裝置藝術《幸福．召喚》，5月時被館方人員發現有樹苗從貓頭頂處竄出。館方決定順其自然，如今樹苗茁壯，形成生命與裝置藝術共生景象。

館方人員受訪時表示，5月時發現有1株火焰木樹苗在基座下方自然生長後，穿過鏤空作品從頭頂長出枝葉，當時引發遊客熱議，有人覺得像宮崎駿動畫裡「龍貓撐傘」經典畫面，也有人認為像貓咪長出頭髮，還有人說：「應該是覺得太熱，頭頂種樹來遮陽。」

館方指出，如今這株樹苗不僅愈發茁壯，原先穿過金屬結構的枝幹，更在鐵環間擠出更厚組織，甚至長出第2根枝條，形成「雙枝撐頂」景象。

館方指出，近日有遊客指稱這是藝術遇上生命，勝過任何雕塑語言；作品原創藝術家黃沛瀅也向館方表示，看到植物與作品共生畫面，是創作初衷之外最動人的延續。

館方指出，經向台南社大環境教育學程講師蘇明志詢問，蘇明志認為隨著樹幹增粗，樹木在進行光合作用後輸送養分時，受到作品金屬結構阻礙，未來可能逐漸將枝條穿過的鐵環處包覆，而樹木為維持生長所需能量，從受限處重新長出枝條吸收陽光，也展現生命在逆境中的韌性。

館方人員說，目前評估樹木對裝置結構暫無立即性破壞，安全無虞，將持續監測自然與藝術共生奇景。

