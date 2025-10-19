自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

竹市風城野營祭番外篇點亮Chill夜 為城市注入生活美學

2025/10/19 19:30

新竹市政府今於香山區青青草原舉辦「2025風城野營祭青青番外篇」。（市府提供）新竹市政府今於香山區青青草原舉辦「2025風城野營祭青青番外篇」。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府今於香山區青青草原舉辦「2025風城野營祭青青番外篇」，以「音樂×野餐×星空」為主題，活動從午後延續至夜晚，吸引數千名市民與旅客熱情參與，現場人潮絡繹不絕、氣氛熱烈。隨著新竹市立交響樂團悠揚樂聲揭開活動序幕，為秋日風城帶來一場結合自然、藝術與生活的草地盛典。

新竹市政府今於香山區青青草原舉辦「2025風城野營祭青青番外篇」。（市府提供）新竹市政府今於香山區青青草原舉辦「2025風城野營祭青青番外篇」。（市府提供）

新竹市府表示，「風城野營祭－青青番外篇」延續五月主場活動的成功經驗，活化多年未舉辦大型活動的青青草原。市府特別規劃氣墊城堡、魔術秀與多元美食攤位，打造親子同樂、音樂交織的夏夜盛宴，讓市民在熟悉的自然環境中享受結合藝術與休閒的週末時光。

市府表示10月起陸續推出「新竹市購物節」、「竹風好市集」、萬聖節「萌怪不夜城」、「2025前進未來島 勇闖青草湖」等系列活動，要讓市民朋友「週週有活動、月月有亮點、天天好幸福」。此外，也期盼市議會能通過相關預算，於明年第1季加發新台幣5,000元消費金，帶動內需市場與就業穩定，幸福更有感！

城銷處表示，「風城野營祭」將青青草原轉化為融合自然與藝術的城市綠地，草地上野餐墊滿佈，市民攜家帶眷席地而坐，欣賞音樂、品味市集美食，構成秋日新竹最動人的風景。在「星光舞台」上由HSO新竹市立交響樂團演奏迪士尼經典組曲，包括〈小美人魚〉、〈阿拉丁〉、〈冰雪奇緣〉等耳熟能詳的旋律，現場觀眾隨節奏輕哼合唱，氣氛溫馨而熱烈。夜幕降臨後，壓軸星空電影院登場，觀眾在草地上仰望星空觀賞《獅子王》。

此外，活動結合「森森市集」，集結在地品牌與特色攤位，打造全齡共享的假日節慶。現場規劃氣墊樂園、泡泡秀、魔術表演與草地遊戲，讓大小朋友都能盡情放鬆、享受假期。

