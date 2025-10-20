自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

竹縣縣長盃全國書法揮毫暨硬筆書法賽 參與人數創新高

2025/10/20 14:27

新竹縣第4屆縣長盃全國書法揮毫競賽的長青組參賽者振筆直書。（取自竹縣府官網）新竹縣第4屆縣長盃全國書法揮毫競賽的長青組參賽者振筆直書。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣第4屆縣長盃全國書法揮毫競賽、縣長盃硬筆書法比賽近日落幕，前者有706件作品一起競爭，後者則有國中小師生共285人報名參加。縣長楊文科說，現在已經是全面電腦打字的年代，但仍希望國人不分年齡都能欣賞且愛好從事書法藝術。

所以這次的縣長盃硬筆書法比賽，各組除第1名取1人獎金3000元之外，第2名3人、第3名5人，另有優選獎10名、佳作獎20人，除了佳作僅有獎狀，其他人人都有獎金可領。

今年縣長盃全國揮毫競賽的得獎作品。（取自竹縣府官網）今年縣長盃全國揮毫競賽的得獎作品。（取自竹縣府官網）新竹縣不分年齡，透過比賽推動書法藝術。（取自竹縣府官網）新竹縣不分年齡，透過比賽推動書法藝術。（取自竹縣府官網）

縣府表示，全國書法揮毫競賽投件作品創歷年新高，分成5組：國小中低年級組、國小高年級組、國高中職組、大專社會組以及長青組比拚。各組第1名如前排序，依序是：新北溪洲國小江芯榆，新北重陽國小梁譯方。新北中山國中龔于瑩、顏國順、謝奕富。縣府另特別安排「國際揮毫表演組」，邀請來自日本、德國及東南亞人士參與揮毫。

新竹縣第4屆縣長盃全國書法揮毫競賽的長青組參賽者振筆直書。（取自竹縣府官網）新竹縣第4屆縣長盃全國書法揮毫競賽的長青組參賽者振筆直書。（取自竹縣府官網）新竹縣不分年齡，透過比賽推動書法藝術。（取自竹縣府官網）新竹縣不分年齡，透過比賽推動書法藝術。（取自竹縣府官網）

新竹縣文化基金會董事、知名書法家賴煥琳說，今年整體投件作品水準較往年高且風格多元，不論是楷書、行書、草書、隸書或篆書都有佳作，但仍以楷書件數最多。外縣市書法名家所組的評審團在5組選出150件晉級，再於決賽現場同步展示比賽作品一較高下。

新竹縣第4屆縣長盃全國書法揮毫競賽中，來自國際友人的揮毫作品。（取自竹縣府官網）新竹縣第4屆縣長盃全國書法揮毫競賽中，來自國際友人的揮毫作品。（取自竹縣府官網）

至於新竹縣長盃硬筆書法比賽，則分成國小中年級學生組、國小高年級學生組、國中組、教師組，其中國中組和教師組是新增的組別，共285人參賽，也相當踴躍。

新竹縣長盃硬筆書法比賽今年也新增國中組同學的賽事。（取自竹縣府官網）新竹縣長盃硬筆書法比賽今年也新增國中組同學的賽事。（取自竹縣府官網）

