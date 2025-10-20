明華園星字劇團《我的明星阿嬤》 將歌仔戲帶入小劇場

《我的明星阿嬤》取材自青少年文學作品《阿嬤的歌仔戲》，以老歌仔戲班的傳承難題做為序幕。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄年度小劇場盛會「2025正港雄有戲」系列第2檔節目，將由明華園星字戲劇團推出全新原創作品《我的明星阿嬤》，以阿嬤、母親、孫女3代女性視角，於舞台上搬演看似誇張的戲班舊事，卻盡是真實人生的辛酸過往，10月25、26日下午2時30分於駁二正港小劇場演出。

《我的明星阿嬤》取材自青少年文學作品《阿嬤的歌仔戲》，以老歌仔戲班的傳承難題拉開序幕，帶領觀眾穿梭時空，走進數十年前歌仔戲的輝煌年代。導演洪慧婷表示，《我》全劇長約90分鐘，呈現跨世代女性在家庭中的矛盾與溝通，是相當普世且動人的題材。

編劇兼團長陳子權表示，團隊一直以文化傳承為使命，希望歌仔戲不僅停留在長輩的記憶中，也能成為年輕世代的共同文化經驗，期待青少年觀眾透過這齣戲，不只看見戲班人生，更能反思與家人之間的支持與和解，找到屬於自己的位置。

高市文化局長王文翠表示，明華園星字戲劇團此次將歌仔戲帶入小劇場，不僅突破傳統框架，也讓青年觀眾有機會更親近這項台灣獨特的文化資產，祖孫3代的對話不只是家庭故事，更象徵著文化傳承與世代溝通；「正港雄有戲」就是希望透過這樣的舞台，支持在地團隊展現創意，也讓觀眾體驗傳統與當代相遇時的火花，購票請上「OPENTIX兩廳院文化生活」網站（https://www.opentix.life/）。

