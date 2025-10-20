限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
明華園總團造訪台中龍井 10歲小演員演《乘願再來》、鄉親喝采
10歲演員陳玄燁詮釋悲情男主角。（龍津高中提供）
〔記者黃旭磊／台中報導〕明華園戲劇總團由當家台柱孫翠鳳率領，時隔5年再度造訪台中龍井，於龍津高中演出經典大戲《乘願再來》，龍津高中校長彭佳偉與數百名師生、鄉親欣賞精采演出，於台下鼓掌叫好，明華園表示，最讓人動容掌聲，獻給年僅10歲演員陳玄燁，演出悲情男主角讓觀眾看到歌仔戲未來。
明華園總團為龍井鄉親搬演《乘願再來》大戲。（龍津高中提供）
龍井區公所今天表示，明華園曾於2020年來到龍津高中，5年後再訪同樣造成轟動，鄉親於18日下午4點到校園操場坐定，等待6點半演出。此次演出《乘願再來》，劇情結合傳統歌仔戲與現代舞台劇元素，透過劇情，梳理國家忠義情懷與個人情感束縛拉扯，為鄉親獻上藝術饗宴。
請繼續往下閱讀...
邱姓影迷從台中市區，騎車越過大肚山區趕來看戲，表示騎機車1小時才到、來回2小時實在太遠了，不過真的很好看。張姓影迷表示，對白融入時事哏，相當有趣。
演出過程中，孫翠鳳詮釋的角色溫文儒雅讓觀眾痴醉，新生代小生米娜，在台上英勇帥氣，陳子豪搞笑節奏精準，逗得台下笑聲滿場，而不少觀眾稱讚年僅10歲的演員陳玄燁，用童心詮釋純真情感，用演技展現歌仔戲未來。
龍津高中校長彭佳偉說，太陽漸西下，民眾帶兒孫一同欣賞《乘願再來》，彷如回到台灣數十年前戲台場景，鄉親也順道認識嶄新校園，而明華園致力融合傳統與創新藝術元素，鄉親看得直呼過癮、流連忘返。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應