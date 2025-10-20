明華園總團造訪台中龍井 10歲小演員演《乘願再來》、鄉親喝采

10歲演員陳玄燁詮釋悲情男主角。（龍津高中提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕明華園戲劇總團由當家台柱孫翠鳳率領，時隔5年再度造訪台中龍井，於龍津高中演出經典大戲《乘願再來》，龍津高中校長彭佳偉與數百名師生、鄉親欣賞精采演出，於台下鼓掌叫好，明華園表示，最讓人動容掌聲，獻給年僅10歲演員陳玄燁，演出悲情男主角讓觀眾看到歌仔戲未來。

明華園總團為龍井鄉親搬演《乘願再來》大戲。（龍津高中提供）

龍井區公所今天表示，明華園曾於2020年來到龍津高中，5年後再訪同樣造成轟動，鄉親於18日下午4點到校園操場坐定，等待6點半演出。此次演出《乘願再來》，劇情結合傳統歌仔戲與現代舞台劇元素，透過劇情，梳理國家忠義情懷與個人情感束縛拉扯，為鄉親獻上藝術饗宴。

請繼續往下閱讀...

邱姓影迷從台中市區，騎車越過大肚山區趕來看戲，表示騎機車1小時才到、來回2小時實在太遠了，不過真的很好看。張姓影迷表示，對白融入時事哏，相當有趣。

演出過程中，孫翠鳳詮釋的角色溫文儒雅讓觀眾痴醉，新生代小生米娜，在台上英勇帥氣，陳子豪搞笑節奏精準，逗得台下笑聲滿場，而不少觀眾稱讚年僅10歲的演員陳玄燁，用童心詮釋純真情感，用演技展現歌仔戲未來。

龍津高中校長彭佳偉說，太陽漸西下，民眾帶兒孫一同欣賞《乘願再來》，彷如回到台灣數十年前戲台場景，鄉親也順道認識嶄新校園，而明華園致力融合傳統與創新藝術元素，鄉親看得直呼過癮、流連忘返。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法