國際藝術聯展新北藝文中心登場 150件作品呈現東方文化之美

「中華文耀·乙巳之美·金蛇禧春—國際藝術聯展」，即日起至114年10月26日於新北市藝文中心展出。（圖由文化局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府文化局與中華文耀文教經貿交流協會共同舉辦「中華文耀．乙巳之美．金蛇禧春—國際藝術聯展」，即日起至10月26日在新北市藝文中心展出，展覽匯聚台灣、中國、澳洲、新加坡等地近百位藝術家，展出約150件作品，涵蓋水墨、油畫、水彩、雕塑、陶藝及攝影等多元媒材，呈現東方文化底蘊與當代藝術交融的風貌。

「中華文耀·乙巳之美·金蛇禧春—國際藝術聯展」共展出約150件作品。（圖由文化局提供）

新北市副市長朱惕之表示，市府透過展覽申請制度及與在地團隊、學校、公益團體合作，積極推廣藝文資源與展演平台。此次國際聯展不僅促進在地藝術家與國際名家交流切磋，也讓市民可以近距離欣賞風格多元的藝術創作，對於提升藝文氛圍意義深遠。

展覽涵蓋水墨、油畫、水彩、雕塑、陶藝及攝影等多元媒材。（圖由文化局提供）

中華文耀文教經貿交流協會創會理事長呂玉環說，本屆展覽以「金蛇禧春」為主題，象徵中華文化特有的生肖寓意，參展陣容盛大，共有逾百位藝術家聯袂展出，包括連勝彥、詹阿水、李可梅、洪靈、喻文芳等台灣知名藝術家，以及林士森、王愷、楊企霞、陳正治等實力派創作者，同時邀請國際名家參與，帶來一場耳目一新的藝術饗宴。

