藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

雨網和浮球編織港城意象 基隆社造展26日基隆美術館登場

2025/10/20 14:43

2025基隆社造聯合成果展將從本週日（26日）起至11月5日，在基隆美術館301室展出，26日13時在海洋廣場舉辦開幕活動。圖為社區互動飲料調製體驗攤位，民眾參與熱烈。（資料照，基隆市文化觀光局提供）2025基隆社造聯合成果展將從本週日（26日）起至11月5日，在基隆美術館301室展出，26日13時在海洋廣場舉辦開幕活動。圖為社區互動飲料調製體驗攤位，民眾參與熱烈。（資料照，基隆市文化觀光局提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕2025基隆社造聯合成果展將從本週日（26日）起至11月5日，在基隆美術館301展覽室展出，本週日13時在海洋廣場舉辦開幕活動。基隆社造成果展以「港港好社造」為主題，用漁網與造型浮球做為展場主視覺裝置，象徵各社區猶如一顆顆光點，在交流與串連之中匯聚成網，編織出屬於港城的獨特圖景。

基隆市文化觀光局（以下簡稱文觀局）局長江亭玫表示，2025年有21件社造點計畫與7件區公所社造計畫；其中，中正區公所的「共創街角博物館計畫」，與文觀局整合向中央提案的區域型社造計畫，除了符應文化部社造政策公共治理、世代前進、多元平權與社會共創4大議題，2025年也特別配合國家語言政策，將社區母語及飲食文化納入社造計畫中推動。

本週日下午1點登場的2025基隆社造聯合成果展開幕活動，除了內容豐富的靜態展外，在成果展開幕活動現場也有社區提供的多元體驗及互動遊戲，讓民眾透過親身體驗的方式，了解基隆社造的深度與內涵，同時也展現社造夥伴努力的成果，邀請民眾來感受基隆社區的活力與創意。

