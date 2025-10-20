黃金博物館「說石話」特展今開幕 國內外學者今對談

新北市黃金博物館今天推出「說石話—石頭的身世與故事」特展，參與開幕活動的貴賓欣賞展出的珍稀礦石。（黃金博物館提供）

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市黃金博物館以大金磚聞名於世，但其實更重要的是礦石研究。黃金博物館今（20）日推出「說石話—石頭的身世與故事」特展，匯聚超過120件珍貴展品，更首度跨國合作，邀請日本與國內多家博物館共同參與，來自日本及國內博物館界學者，透過國際主題沙龍進行交流對談。活動詳情請見新北市立黃金博物館官網（https://www.gep.ntpc.gov.tw/）及粉絲專頁。

新北市政府文化局副局長于玟表示，「說石話-石頭的身世與故事」特展與國內外博物館與藏家合作，展出120件精選礦物，結合地球科學、考古與產業史，將礦物知識融入日常生活，同時配合展區多媒體的互動，讓民眾更能理解石頭的身世與在人類社會的影響，將礦山轉變成一堂瞭解地球與社會的有趣課程。

請繼續往下閱讀...

新北市黃金博物館今天推出「說石話—石頭的身世與故事」特展，黃金博物館同仁向到場的貴賓解說導覽。（黃金博物館提供）

「說石話—石頭的身世與故事」特展內容規畫5大單元，帶領觀眾「從一顆石頭談起」到「推動時代的石頭」，完整呈現石頭的科學、文化與歷史價值。展品橫跨國內外館藏與私人收藏，包含日本糸魚川的翡翠、石見銀山的銀礦、國立台灣博物館日治時期探查金瓜石的著名地質學家石井八萬次郎採集的標本、國立自然科學博物館精選礦物、國立台灣史前文化博物館珍稀玉器，以及7位收藏家的寶石礦物，難得齊聚一堂，展現石頭從自然形成到人類應用的壯闊故事。「說石話」展期自即日起到2026年9月20日止。

除此之外，黃金博物館與日本世界地質公園的中央大地溝博物館、石見銀山世界遺產中心合作，藉由展覽交流地質公園及文化資產的保存經驗。再加上國內國立台灣博物館、國立自然科學博物館、國立台灣史前文化博物館與台灣寶石科學研究學會的參與，使展覽視野突破地域框架，展現石頭的多元面貌。下午舉辦的「主題沙龍」，也邀請台日學者進行跨領域交流，讓地質學、考古學與文化資產的討論激盪出更多火花。

「說石話-石頭的身世與故事」特展即日起到11月20日將在昇平戲院舉辦「石頭轉運站」系列活動，民眾在昇平戲院抽取礦石詩籤，並至黃金博物館蓋章，即可抽相關好禮。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法