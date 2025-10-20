高雄城市書展11/15開展 高市圖與德國家圖書館簽MOU

「2025高雄城市書展」作家廖亦武將親自講述他在牢獄中，如何以閱讀保存靈魂的自由。（高市圖提供）

「2025高雄城市書展」作家廖亦武將親自講述他在牢獄中，如何以閱讀保存靈魂的自由。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕「2025高雄城市書展」11月15日將熱鬧開展，高雄市立圖書館推出「德國日」特別活動，將與德國國家圖書館流亡檔案館簽署合作意向書（MOU），正式展開雙方在典藏、策展與文化研究的合作。

高市文化局長王文翠表示，高雄城市書展以閱讀作為文化治理的語言，讓城市在國際間發聲；當不同語言的作家與思想者匯聚港灣，高雄不只是主辦地，更是交流的節點與靈感的源頭，今年高雄城市書展以「邊界之外、海港之內」為主題，將從港灣城市的開放視野出發，以「移動」為策展核心，探討人們在地理、語言與文化之間的遷徙與交流。

請繼續往下閱讀...

高市圖表示，書展規劃超過百場講座、多場跨領域主題對談與精采活動，邀請多國作家、學者與文化領袖齊聚高雄，展開跨越國界的思想對話，國際講座陣容包括德國國家圖書館流亡檔案館館長 Dr. Sylvia Asmus、韓國《不便利的便利店》作者金浩然（Kim Ho-yeon）、德國前駐日大使史丹澤（Volker Stanzel）以及日本高梁市立圖書館與觀光協會等夥伴。

高市圖推出「德國日」特別活動，將與德國國家圖書館流亡檔案館簽署MOU，展開雙方在典藏、策展與文化研究合作，王文翠指出，與德國國家圖書館合作，象徵高雄文化從地方走向國際，展現城市文化治理的長程視野與跨國連結的決心，讓圖書館成為連結世界的文化前哨站，也讓高雄在閱讀與思想的流動中持續發光。更多國際講座系列活動訊息請上「2025高雄城市書展」官網（https://2025libkrf.ksml.edu.tw/）查詢報名。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法