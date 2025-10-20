畫家的作家兒子慷慨捐贈 國家音樂廳舞台隱藏版大畫罕見曝光

作家郭強生表示，非常高興能夠在兩廳院 38 週年前夕，將父親的作品〈樂天啟和〉送給兩廳院當賀禮。 （國家兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家音樂廳有一幅隱藏版的大型公共藝術畫作，寬、高約15.5x10公尺，名為〈樂天啟和〉，是由前輩畫家顧重光、劉平衡、郭軔及32位藝術家共同繪製，以唐宋古畫中的音樂舞蹈為靈感，做為國家音樂廳呈獻精緻藝術的象徵，但即便是時常光顧的愛樂者，卻極少有機會親睹，因為這件畫作做為音樂廳管風琴的護幕，正式音樂會時，多半會收起，只展示出管風琴。

其實，這件大型公共藝術作品，原作出於郭軔之手，在國家兩廳院38週年之際，畫家之子作家郭強生決定將原作贈予兩廳院典藏，今（20）日舉辦捐贈儀式，音樂廳舞台上管風琴的護幕大畫，罕見與原作合體留下極具紀念性的畫面。原作的左下角留有畫家的落款，標示著創作年代「丁卯之夏」，正是兩廳院正式啟用的1987年。

畫作將自2025年10月22日起，至2026年2月26日，於國家音樂廳1樓4號門內側公開展出。

