故宮百年院慶致敬故宮人 推重磅特展

國立故宮博物院20日舉行「故宮100+院慶暨特展聯合開幕晚會」，院長蕭宗煌（圖）致詞時強調，不僅珍貴文物是故宮的重要資產，「故宮人」代代薪傳的專業與奉獻精神，更是最珍貴的無形資產。（趙世勳攝，中央社提供）

〔中央社〕10月故宮院慶月，今年逢百年院慶推重磅大展，包含歷來規模最大宋版圖書特展、東京國立博物館出借曾長期失傳的「五馬圖」，也以文物回顧故宮在台灣歷程，致敬多代故宮人。

國立故宮博物院昨（20）日晚間舉行故宮100+院慶暨特展聯合開幕晚會，以10月推出的「皕宋——故宮宋版圖書觀止」、「千年神遇——北宋西園雅集傳奇」及南北院區聯展「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，揭開邁向「百年新故宮」新篇章。

請繼續往下閱讀...

「故宮100+院慶暨特展聯合開幕晚會」20日晚間舉行，故宮院長蕭宗煌（後中）、文化部次長李靜慧（後右2）、日本東京國立博物館副館長淺見龍介（後左4）等人一同進行啟動儀式。（趙世勳攝，中央社提供）

故宮院長蕭宗煌表示，回顧故宮百年發展，歷經肇始播遷、北溝歲月、建院發展與深耕轉型階段，其中有75年在台灣落地生根，深刻對話這片美麗島嶼，書寫屬於台灣與故宮的文化篇章。

關於故宮百年院慶特展，蕭宗煌說，北部院區日前結束的「從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展」獲廣大迴響，南部院區也推出「抵岸—海洋東南亞的文化交會」等大展。

國立故宮博物院喜迎百年，20日在台北舉行「故宮100+院慶暨特展聯合開幕晚會」，並安排工作人員導覽，帶領與會來賓共賞明代帝后半身像等古文物。（趙世勳攝，中央社提供）

蕭宗煌表示，珍貴文物是故宮重要資產，「故宮人」代代薪傳的專業與奉獻精神更是最珍貴無形資產。故宮創院百年與遷徙備極艱辛，老故宮人守護文物到台灣功不可沒，如今故宮北部院區已深耕一甲子，南部院區10年有成，在4代故宮人共同努力下，持續打造全民共享博物館。

國立故宮博物院歡慶百年，20日在台北舉行「故宮100+院慶暨特展聯合開幕晚會」，並帶領與會眾人走訪展間，外籍來賓仔細觀賞鎮院之寶「肉形石」。（趙世勳攝，中央社提供）

院慶3特展中，「皕宋——故宮宋版圖書觀止」是故宮百年展覽史上規模最大、文物級別最高宋版圖書特展，2檔期共展出98部宋版書；「千年神遇——北宋西園雅集傳奇」特展重現千年前藝壇明星，展出蘇軾書前赤壁賦等稀世國寶，並特別向東博商借北宋畫家李公麟「五馬圖」。

東博副館長淺見龍介表示，「五馬圖」20世紀初以來長期失傳，直到2017年東博受贈後才重現於世，這是「五馬圖」第2次外借，也是首次離開日本展出，意義深遠。

此外，橫跨南北院區的「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」聚焦故宮發展歷程中關鍵轉折，特別著眼北部院區60年成長歷程，其中南部院區首度展出3幅北宋巨碑式山水名作，包含范寬「谿山行旅圖」、郭熙「早春圖」與李唐「萬壑松風圖」，為故宮百年院慶寫下歷史新頁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法