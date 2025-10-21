限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
嘉縣朴子萬聖節週末登場 小妖怪出沒嘉藝點水道頭文創聚落
萬聖節活動邀請親子裝扮踩街。（嘉義縣文化觀光局提供）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕萬聖節將至，嘉義縣文化觀光局將於本週末假期10月25日（週六）至26日（週日）在朴子市「嘉藝點水道頭文創聚落」舉辦「朴子萬聖節」，將有朴通市集、親子手作體驗、妖怪遊行與繪本表演，並邀請民眾換上萬聖裝扮，體驗沿街搗蛋要糖果的熱鬧氛圍。
嘉藝點水道頭文創聚落將舉辦朴子萬聖節。（嘉義縣文化觀光局提供）
嘉義縣文觀局表示，10月25日上午11點起朴通市集開張，集結在地文創品牌與特色美食，午後登場有「聚落尋寶」活動，傍晚6點「萬聖節遊行」將登場，預計有上百位裝扮成「小妖怪」與「小英雄」的小朋友，將從中正路、山通路出發，歡樂搗蛋、討糖趣，為街區帶來節慶活力；壓軸活動還有「妖魔鬼怪大會師」，由故事媽媽帶來趣味繪本帶動唱，邀請小朋友們跟著「小水滴」角色一起展開奇幻冒險。
請繼續往下閱讀...
活動現場有街頭藝人表演、限定手作課程及打卡送好禮等活動，25日晚間民眾穿著萬聖節變裝服參加遊行，即可獲得限量萬聖小禮物，數量有限。
嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴表示，嘉藝點水道頭文創聚落是結合歷史建築修復與文創品牌進駐的代表案例，現有8家文創品牌進駐，提供手作體驗、藝文展覽與特色餐飲，透過「朴子萬聖節」等親子活動，讓地方文化空間成為居民與遊客共同參與的生活場域，展現朴子特有的歷史風華與文化創意能量。
朴子萬聖節將在10月25、26日登場。（嘉義縣文化觀光局提供）
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應