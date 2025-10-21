限制級
南市圖「親子FUN映會」觀影任務 首場致敬珍古德
南市圖永康新總館首場「親子FUN映會：動物知識王挑戰賽」，致敬珍古德，並透過有獎徵答與大小民眾互動。（南市圖提供）
〔記者劉婉君／台南報導〕推廣環境永續，台南市立圖書館新總館和社團法人國際跨域科學探究與教育協會合作， 於10月至12月共規畫3場「親子FUN映會：動物知識王挑戰賽」，精選3部《國家地理》紀錄片，讓親子可以透過觀影與互動任務，展開自然探索之旅。10月已舉辦的首場播映《猩猩王國戰線》，向月初辭世的靈長類研究先驅珍古德博士（Dr. Jane Goodall）致敬。
南市圖於7月獲台灣效率能源協會捐贈《國家地理》精選紀錄片，授權全市45間圖書館館內可觀賞。「親子FUN映會：動物知識王挑戰賽」系列活動，除了已播映的10月場，11月23日將播放《泰國野生大貓》、12月21日《鯊魚寶寶成長記》。從森林到海洋，帶領觀眾認識不同生物的生存智慧與棲地挑戰。
南市圖館長楊馥菱表示，活動現場安排親子互動環節，讓小朋友在觀影後動動腦、回答問題，就有機會獲得精美小禮物，期望藉由《國家地理》高品質紀錄片資源，結合閱讀與影像教育，啟發民眾對自然環境永續的思考與愛護。而除了參加活動，民眾也可利用多元數位資源服務，在影像中探索自然的奧祕，讓環境教育於日常中萌芽茁壯。
