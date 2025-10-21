第19屆國際蕭邦鋼琴大賽結果出爐 台裔美籍鋼琴家陸逸軒獲首獎

第19屆國際蕭邦鋼琴大賽決賽結果於當地時間21日清晨公布，台裔美籍鋼琴家陸逸軒獲得首獎。（翻攝自大賽The Fryderyk Chopin Institute臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕第19屆國際蕭邦鋼琴大賽決賽結果公布，台裔美籍鋼琴家陸逸軒獲得首獎，第2獎是加拿大籍的陳禹同，第3、4獎王紫桐、呂天瑤都來自中國，另有一位第4獎是日本的桑原志織，第5獎分別是波蘭的Piotr Alexewicz及馬來西亞的王文升，第6獎則是美國的William Yang。

將於12月在台灣舉辦「第19屆國際蕭邦鋼琴大賽金獎得主音樂會」的巴哈靈感，在稍早前官方公布獎項後，馬上更新音樂會名稱「第19屆國際蕭邦鋼琴大賽金獎得主陸逸軒音樂會」。巴哈靈感負責人梁秀玲親自在波蘭見證決賽與結果的公布，雖已是當地21日凌晨，梁秀玲還是在臉書寫道：「相信評審有許多激烈的討論，因為這屆的鋼琴家實在非常優秀，很難抉擇。」

陸逸軒從參賽到獲得首獎都頗為戲劇化，梁秀玲說，「在名次公布後，Eric的眼眶有些泛紅，說不出話來。如同我之前所分享，他10年後將自己歸零，再度參賽不是為了獎牌，是藝術上的重新追尋，希望藉此高壓的機會更深刻地認識蕭邦、認識自己。」而當頒獎人問陸逸軒有沒有想說什麼時，他的回答是：沒有。

其實陸逸軒早在10年前就於蕭邦大賽獲得第4獎，後來獲得里茲大賽首獎後，就已經成為國際樂壇歡迎的職業鋼琴家，因此，他這次再報名參賽，據說連經紀公司都反對，親友也感到不解，但他一一說服；而在正式比賽的過程中，陸逸軒還一度因為身體不適請主單位將他的賽程往後挪，並在最後抱病上場，挺過難關進入決賽。

梁秀玲轉述陸逸軒為何堅持重返蕭邦大賽的理由，「目標並不是獎牌，而是藝術上的重新追尋，藉此高壓的機會更深刻地認識蕭邦、認識自己。即便是職業音樂家，也可能會在眾多音樂會中漸漸迷失，忘了為何而彈的初衷⋯⋯」，梁秀玲為陸逸軒獲首獎下了一個註解：人生很奇妙，當人不是為了那有形的獎項而努力，上天會將那有形和無形的獎賞都賜給你！

