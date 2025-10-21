「停電一小時都不行！」他們在火爐裡守住台灣的光 文總《匠人魂》揭台電職人真實日常

台灣電力公司鍋爐組匠人，守護全台萬千燈火。（文總提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化總會推出全新一集《匠人魂》，主題為「鍋爐裡的修行者」，帶觀眾走進火力發電廠最深的地方「鍋爐檢修現場」，記錄這群「電力幕後」的匠人如何用汗水守護台灣的每一盞燈。

此集主角是台中火力發電廠鍋爐組領班張榮斌，從1990年入職至今，已在高溫與灰塵之間奮戰35年。鍋爐是火力發電的心臟，數百公里長的爐管就像血管，任何裂痕都可能引發停機。張榮斌於影片中說：「停電一個小時，任誰都受不了。」簡短的一句話，道出三十多年如臨戰場的職業日常。

《匠人魂》第57集「鍋爐裡的修行者」劇照。（文總提供）

文總表示，台中電廠是全亞洲第四大火力發電廠，供應全台15%的電力。為確保穩定供電，鍋爐兩年就需進行一次大修，包含爐管檢測、燃燒器清理、安全閥測試等。每次維修都如同「醫生開胸手術」，人員必須進入數十公尺高的爐體內逐一檢查。

1999年九二一大地震時，八部機組受損嚴重，張榮斌與同仁連續七天未返家，餘震不斷的時候，他的太太卻只能獨自帶著三名子女暫棲車中避難，回憶那段時間，他故作淡然說：「工作當然是優先，有時候就要請家人能夠諒解。」這樣的犧牲，成為維繫全台電網的無名基石。

台中發電廠鍋爐組的領班張榮斌。（文總提供）

文總說明，這一集向所有在黑暗中點亮光的人致敬，感謝台灣電力公司、中華電信與彰化銀行共同支持，「讓每一次點燈都不被視為理所當然」。《匠人魂》第57集「鍋爐裡的修行者」即日起在文總YouTube播出。

