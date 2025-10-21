這群人每天進「地獄心臟」工作！「匠人魂」鍋爐修行者揭電廠極限職場

《匠人魂》第57集鍋爐裡的修行者劇照。（文總提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化總會最新一集紀錄片《匠人魂》「鍋爐裡的修行者」，首次深入台中火力發電廠的鍋爐內，拍攝溫度高達攝氏70度、空間狹小如迷宮，宛如「地獄心臟」的工作現場。

拍攝團隊跟隨領班張榮斌，紀錄檢修人員如何在黑暗、噪音與高溫中進行修復作業。鍋爐管線長達數百公里，任何細小裂痕都可能導致停電，因此每一次檢修都像一場與時間賽跑的戰爭。

台中發電廠總發電量約占全台15%。（文總提供）

台中火力發電廠肩負全台15%的電力輸出，每年需輪修五座鍋爐。主機課課長林志聰形容：「張榮斌是現場的先遣部隊，只要看一眼就知道哪裡出問題。」這樣的經驗來自三十年累積的肌肉記憶。

今年任職35年、２年後即將退休的張榮斌於影片中，回首這條匠人之路，心中充滿成就感，但也有不得已的過程，譬如他回憶九二一地震當時八座機組受損，團隊連續七天未返家，他在影片中說道：他的太太卻只能獨自帶著三名子女暫棲車中避難。「我們背負著這個使命，工作當然是最優先，有時候就要請家人能夠諒解。」雖然錯失了陪伴家人的黃金時光，但當問起林志聰、張榮斌及其他人員時，大家異口同聲地表示，從來也不覺得後悔。

第57集《匠人魂》聚焦台電發電廠鍋爐組。（文總提供）

這群被譽為「電廠的醫生」的鍋爐工，焊痕就是他們留下的簽名。文總表示，《匠人魂》第57集在YouTube、FB與IG同步上線，感謝台灣電力公司、中華電信、彰化銀行的贊助。影片以真實視角記錄「電力匠人」的極限環境，也提醒觀眾「有電的日常，其實一點都不平凡」。

