自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

《夜官巡場》法文版問世 張嘉祥攜樂團裝咖人赴法展開文化行旅

2025/10/21 14:05

《夜官巡場》法譯版封面。（張嘉祥提供）《夜官巡場》法譯版封面。（張嘉祥提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕獲台灣文學金典獎與蓓蕾獎的作家張嘉祥，其首部小說《夜官巡場》近日推出法譯版，由巴文中心與法國出版社「亞洲館」（L’Asiathèque）合作出版。張嘉祥並將與其音樂團體「裝咖人 Tsng-kha-lâng」於10月20日至25日赴法國巴黎與里昂舉行系列讀者見面會與音樂演出，透過文字與聲音共同呈現台灣在地文化的創作能量。

張嘉祥（Tiunn Ka-siông）現為國立台灣師範大學台文所學生，同時從事音樂製作、文學創作與Podcast主持，為「庄尾文化聲音工作室」負責人、台語獨立樂團「裝咖人」團長及Podcast節目《台灣熱炒店》主持人。2021年，他以音樂專輯《夜官巡場 Iā-Kuan Sûn-Tiûnn》入圍第33屆金曲獎最佳新人獎。

裝咖人Tsng-kha-lâng樂團。（裝咖人提供）裝咖人Tsng-kha-lâng樂團。（裝咖人提供）

《夜官巡場》是張嘉祥跨足文學與音樂的代表作，小說結合童年記憶、地方野史、民間信仰與二二八事件，以魔幻寫實手法描繪嘉義民雄火燒庄的神、鬼、人故事。書中呈現底層人物與受難靈魂的命運交錯，並探討歷史創傷與信仰傳承。作品隨書附上同名專輯QRcode，讀者可同步透過音樂感受文本情境，建立「聽覺與閱讀」並行的體驗。

獨立樂團「裝咖人Tsng-kha-lâng」曲風融合北管音樂與搖滾節奏，以台灣地方故事為核心，創作靈感來自庄頭傳說、受難孤魂與宗教儀式，常以陰神與鬼怪意象貫穿全曲。此次隨作者赴法，將在現場演出中結合朗讀與音樂互動，呈現「夜官巡場」的音樂氛圍，讓法國讀者從聲音層面體會文本的歷史情感。

法國里昂第三大學教授關首奇在譯本序文中指出，《夜官巡場》以作者成長的地方為背景，描寫一群奇異卻極具人性的人物，從騎摩托車的流浪僧侶到自屍體中誕生的女神，形成神話與見證之間的敘事邊界。他認為張嘉祥以細膩筆觸回望壓迫與創傷，將被掩埋的歷史轉化為感性素材，讓故鄉成為生者與亡者、神祇與人共存的文學空間。

台灣作家張嘉祥Tiunn Ka-siông（張嘉祥提供）台灣作家張嘉祥Tiunn Ka-siông（張嘉祥提供）

此次法譯版宣傳活動由巴文中心與法方單位共同策劃，將在巴黎「東方語言學院大講堂」（Inalco）、「鳳凰書店」（Librairie Le Phénix）、里昂第三大學（Jean Moulin Lyon 3）及巴黎詩歌之家（Maison de la poésie）舉行。活動包含讀者見面會與現場音樂演出，期望透過跨界形式讓法國讀者認識台灣文學與音樂的新生代創作者，並促進台語文化的國際交流與能見度。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應