《夜官巡場》法文版問世 張嘉祥攜樂團裝咖人赴法展開文化行旅

《夜官巡場》法譯版封面。（張嘉祥提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕獲台灣文學金典獎與蓓蕾獎的作家張嘉祥，其首部小說《夜官巡場》近日推出法譯版，由巴文中心與法國出版社「亞洲館」（L’Asiathèque）合作出版。張嘉祥並將與其音樂團體「裝咖人 Tsng-kha-lâng」於10月20日至25日赴法國巴黎與里昂舉行系列讀者見面會與音樂演出，透過文字與聲音共同呈現台灣在地文化的創作能量。

張嘉祥（Tiunn Ka-siông）現為國立台灣師範大學台文所學生，同時從事音樂製作、文學創作與Podcast主持，為「庄尾文化聲音工作室」負責人、台語獨立樂團「裝咖人」團長及Podcast節目《台灣熱炒店》主持人。2021年，他以音樂專輯《夜官巡場 Iā-Kuan Sûn-Tiûnn》入圍第33屆金曲獎最佳新人獎。

裝咖人Tsng-kha-lâng樂團。（裝咖人提供）

《夜官巡場》是張嘉祥跨足文學與音樂的代表作，小說結合童年記憶、地方野史、民間信仰與二二八事件，以魔幻寫實手法描繪嘉義民雄火燒庄的神、鬼、人故事。書中呈現底層人物與受難靈魂的命運交錯，並探討歷史創傷與信仰傳承。作品隨書附上同名專輯QRcode，讀者可同步透過音樂感受文本情境，建立「聽覺與閱讀」並行的體驗。

獨立樂團「裝咖人Tsng-kha-lâng」曲風融合北管音樂與搖滾節奏，以台灣地方故事為核心，創作靈感來自庄頭傳說、受難孤魂與宗教儀式，常以陰神與鬼怪意象貫穿全曲。此次隨作者赴法，將在現場演出中結合朗讀與音樂互動，呈現「夜官巡場」的音樂氛圍，讓法國讀者從聲音層面體會文本的歷史情感。

法國里昂第三大學教授關首奇在譯本序文中指出，《夜官巡場》以作者成長的地方為背景，描寫一群奇異卻極具人性的人物，從騎摩托車的流浪僧侶到自屍體中誕生的女神，形成神話與見證之間的敘事邊界。他認為張嘉祥以細膩筆觸回望壓迫與創傷，將被掩埋的歷史轉化為感性素材，讓故鄉成為生者與亡者、神祇與人共存的文學空間。

台灣作家張嘉祥Tiunn Ka-siông（張嘉祥提供）

此次法譯版宣傳活動由巴文中心與法方單位共同策劃，將在巴黎「東方語言學院大講堂」（Inalco）、「鳳凰書店」（Librairie Le Phénix）、里昂第三大學（Jean Moulin Lyon 3）及巴黎詩歌之家（Maison de la poésie）舉行。活動包含讀者見面會與現場音樂演出，期望透過跨界形式讓法國讀者認識台灣文學與音樂的新生代創作者，並促進台語文化的國際交流與能見度。

