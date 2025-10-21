再現歷史絕代風華 鹿港百年建築施進益古厝修復開工

施進益古厝見證鹿港貿易繁榮與商業文化的珍貴歷史。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣政府今（21）日在鹿港鎮施進益古厝舉辦歷史建築修復開工祈福，縣長王惠美表示，施進益古厝建於清朝嘉慶年間，已有逾百年歷史，為暗街仔「四快」施家的重要產業。當年施淵舉不僅經營「施進益號」泉郊商行，更熱心公益，捐資修築道路、橋梁與廟宇，堪稱地方仕紳的典範。這座古厝不只有代表性的臨港型街屋，也見證鹿港貿易繁榮與商業文化的珍貴歷史。

縣府今舉辦施進益古厝歷史建築修復開工祈福。（記者湯世名攝）

王惠美指出，隨著歲月流逝與天災侵襲，施進益古厝出現結構傾斜、屋瓦漏水等安全疑慮，保存工作刻不容緩。這次修復總經費共2800萬元，感謝文化部的支持，核定文化資產局補助2240萬元，縣配合款420萬元、所有權人自籌款籌款140萬元。預定明年12月完工。

請繼續往下閱讀...

鹿港鎮施進益古厝今天修復開工。（記者湯世名攝）

她說，期盼施進益古厝在修復完成後，重現古厝風華，也能與鹿港的豐富景點串聯，發展深度文化之旅，讓建築不只是靜態保存，更成為帶動地方觀光、文化教育與社區發展的重要據點。透過保存文化資產，讓後世子孫能體會地方曾經的歷史與榮耀，世代傳承這樣的情懷。施家所有人代表施鉅煥則感謝政府單位大力協助，期待歷史延續所本，延續繁榮興盛。

文化局表示，鹿港施進益古厝於2009年公告登錄為彰化縣歷史建築，其建築可追溯至清嘉慶年間，由暗街仔「四快」施氏家族興建，又稱「四快大厝」，四快之名推測源自地方團練。當年施淵舉創設「施進益號」泉郊商行，並熱心公益，捐資修築道路、橋梁與廟宇，為當時鹿港的仕紳代表。該建築昔日臨港而建，見證鹿港的繁榮與商業文化，極具歷史價值。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法