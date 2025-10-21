自由電子報
央廣官網遭駭案 內鬼工程師吳政勳解僱、主管記大過

2025/10/21 14:42

針對官網遭駭案，央廣今發聲明懲處相關人員。（資料照）針對官網遭駭案，央廣今發聲明懲處相關人員。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕針對央廣官網遭駭延燒的內鬼事件，央廣今（21）日發聲明稿指出，經由今日召開人事評議委員會通過決議，將涉案事證明確的二級工程師吳政勳予以解僱處分，主管岳昭莒則涉有疏於監督且未即時阻止等過失，記一大過懲處。

央廣表示，針對此一重大違紀行為案，央廣除在首次搜索當天已將吳、岳兩員停職之外，更委請第三方中華資安公司進行內部調查，以及數位發展部資安署、資安院協助，認定吳政勳有諸多違法、違規行為。因此，於今日召開人事評議委員會審議，並由本案委任律師列席說明。

人評會決議如下：

（1）吳政勳任職本臺期間，因上述重大違紀行為，致使本臺聲譽及財產受有重大損害，嚴重違反本臺工作規則，故自即日起終止勞動契約。

（2）岳昭莒組長因涉有疏於監督及知悉下一級員工違紀卻未及時阻止、向上通報之責，給予記大過一次處分。

央廣表示，央廣將持續配合後續偵辦，俟偵查終結後，將依檢察官偵查起訴結果，就其明確之涉案違法情節，再送人評會論處；倘發現尚有其他員工涉入參與者，亦將一併提報論處。另，央廣已委託律師向台北地檢署完成遞狀，依法提出刑民事之訴追，以維權益。

